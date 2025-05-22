Квартира в новостройке NCP-137 La Casalia is a wellness-inspired luxury development in Tatlısu directly on the beach

О проекте:

La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный прямо на пляже в Tatlısu. Он объединяет современную жизнь, природную гармонию и историческое наследие в едином прибрежном сообществе. Проект включает 402 жилые единицы премиум-класса и 5-звездочный велнес-отель, предоставляя стиль жизни, основанный на балансе, комфорте и спокойствии.

Ключевые особенности:

Прямой выход к пляжу

5-звездочный велнес-отель на 220 мест со SPA

Частная марина и международный яхт-клуб

10 000 м² зеленых зон: Central Park и Akanthus Park

Развитая оздоровительная и развлекательная инфраструктура

Рестораны, кафе, водные виды спорта и маршруты на природе

Типы доступных объектов:

Проект включает разнообразные варианты жилья:

Студия от 41 м²

Grand Studio от 49 м² (47 м² квартира + 2 м² балкон)

1+1 Deluxe от 97 м² (65 м² квартира + 32 м² балкон)

2+1 Deluxe от 112 м² (86 м² квартира + 26 м² балкон)

2+1 Вилла от 267 м² (94 м² жилье + 67 м² терраса + 106 м² терраса на крыше)

3+1 Вилла-Дуплекс от 300 м² (166 м² жилье + 79 м² терраса + 30 м² балкон + 25 м² бассейн)

Преимущества расположения:

Прямой выход к морю и пирсу

Частный пляж и террасы для загара

Тихие бухты и открытое море для водных видов спорта

Велосипедные и пешеходные дорожки

Близость к рынкам, историческим достопримечательностям

Экологичный транспорт Scooter Joy

Инфраструктура:

5-звездочный отель с SPA, хаммамом, сауной, спортзалом и бассейнами

Центры массажа и красоты

2 ресторана à la carte, бары, кафе с кухней мира

Спортивные зоны, сквош, водный спорт, яхт-клуб

Детские зоны, парки, террасы

Умная система транспорта, аренда скутеров

План оплаты:

35% — первоначальный взнос, 45% — до передачи ключей, 20% — в течение 12 месяцев после получения.

О нас:

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