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  4. Квартира в новостройке NCP-137 La Casalia is a wellness-inspired luxury development in Tatlısu directly on the beach

Квартира в новостройке NCP-137 La Casalia is a wellness-inspired luxury development in Tatlısu directly on the beach

Аканту, Северный Кипр
от
$178,934
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27101
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный прямо на пляже в Tatlısu. Он объединяет современную жизнь, природную гармонию и историческое наследие в едином прибрежном сообществе. Проект включает 402 жилые единицы премиум-класса и 5-звездочный велнес-отель, предоставляя стиль жизни, основанный на балансе, комфорте и спокойствии.

Ключевые особенности:

  • Прямой выход к пляжу

  • 5-звездочный велнес-отель на 220 мест со SPA

  • Частная марина и международный яхт-клуб

  • 10 000 м² зеленых зон: Central Park и Akanthus Park

  • Развитая оздоровительная и развлекательная инфраструктура

  • Рестораны, кафе, водные виды спорта и маршруты на природе

Типы доступных объектов:
Проект включает разнообразные варианты жилья:

  • Студия от 41 м²

  • Grand Studio от 49 м² (47 м² квартира + 2 м² балкон)

  • 1+1 Deluxe от 97 м² (65 м² квартира + 32 м² балкон)

  • 2+1 Deluxe от 112 м² (86 м² квартира + 26 м² балкон)

  • 2+1 Вилла от 267 м² (94 м² жилье + 67 м² терраса + 106 м² терраса на крыше)

  • 3+1 Вилла-Дуплекс от 300 м² (166 м² жилье + 79 м² терраса + 30 м² балкон + 25 м² бассейн)

Преимущества расположения:

  • Прямой выход к морю и пирсу

  • Частный пляж и террасы для загара

  • Тихие бухты и открытое море для водных видов спорта

  • Велосипедные и пешеходные дорожки

  • Близость к рынкам, историческим достопримечательностям

  • Экологичный транспорт Scooter Joy

Инфраструктура:

  • 5-звездочный отель с SPA, хаммамом, сауной, спортзалом и бассейнами

  • Центры массажа и красоты

  • 2 ресторана à la carte, бары, кафе с кухней мира

  • Спортивные зоны, сквош, водный спорт, яхт-клуб

  • Детские зоны, парки, террасы

  • Умная система транспорта, аренда скутеров

План оплаты:
35% — первоначальный взнос, 45% — до передачи ключей, 20% — в течение 12 месяцев после получения.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0 – 97.0
Цена за м², USD 2,695 – 4,364
Цена квартиры, USD 178,934 – 261,430
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.0
Цена за м², USD 3,683
Цена квартиры, USD 412,478
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 267.0 – 300.0
Цена за м², USD 4,526 – 7,967
Цена квартиры, USD 1,21 млн – 2,39 млн

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-137 La Casalia is a wellness-inspired luxury development in Tatlısu directly on the beach
Аканту, Северный Кипр
от
$178,934
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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