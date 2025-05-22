Квартира в новостройке NCP-137 La Casalia is a wellness-inspired luxury development in Tatlısu directly on the beach

О проекте:
La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный прямо на пляже в Tatlısu. Он объединяет современную жизнь, природную гармонию и историческое наследие в едином прибрежном сообществе. Проект включает 402 жилые единицы премиум-класса и 5-звездочный велнес-отель, предоставляя стиль жизни, основанный на балансе, комфорте и спокойствии.
Ключевые особенности:
Прямой выход к пляжу
5-звездочный велнес-отель на 220 мест со SPA
Частная марина и международный яхт-клуб
10 000 м² зеленых зон: Central Park и Akanthus Park
Развитая оздоровительная и развлекательная инфраструктура
Рестораны, кафе, водные виды спорта и маршруты на природе
Типы доступных объектов:
Проект включает разнообразные варианты жилья:
Студия от 41 м²
Grand Studio от 49 м² (47 м² квартира + 2 м² балкон)
1+1 Deluxe от 97 м² (65 м² квартира + 32 м² балкон)
2+1 Deluxe от 112 м² (86 м² квартира + 26 м² балкон)
2+1 Вилла от 267 м² (94 м² жилье + 67 м² терраса + 106 м² терраса на крыше)
3+1 Вилла-Дуплекс от 300 м² (166 м² жилье + 79 м² терраса + 30 м² балкон + 25 м² бассейн)
Преимущества расположения:
Прямой выход к морю и пирсу
Частный пляж и террасы для загара
Тихие бухты и открытое море для водных видов спорта
Велосипедные и пешеходные дорожки
Близость к рынкам, историческим достопримечательностям
Экологичный транспорт Scooter Joy
Инфраструктура:
5-звездочный отель с SPA, хаммамом, сауной, спортзалом и бассейнами
Центры массажа и красоты
2 ресторана à la carte, бары, кафе с кухней мира
Спортивные зоны, сквош, водный спорт, яхт-клуб
Детские зоны, парки, террасы
Умная система транспорта, аренда скутеров
План оплаты:
35% — первоначальный взнос, 45% — до передачи ключей, 20% — в течение 12 месяцев после получения.
О нас:
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