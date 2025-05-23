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Квартиры с садом в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
92
Агридаки
20
Лапитос
19
Василия
5
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29 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
$89,957
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$107,636
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$79,374
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Квартира 3 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$92,603
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$98,616
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$91,280
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$43,295
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$102,104
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$170,774
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
$156,222
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$95,008
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в районе Алсанджак, туристической жемчужине Северного Кипра. В про…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$155,140
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$143,113
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$90,077
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$72,038
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
$66,145
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 115 м²
$72,098
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$54,119
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$90,077
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Квартира в Karavas, Северный Кипр
Квартира
Karavas, Северный Кипр
Площадь 42 м²
$54,119
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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