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Квартиры с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
92
Агридаки
20
Лапитос
19
Василия
5
Квартира Удалить
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17 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем новый проект, расположенный в районе Каршияка на Северном Кипре. Он расположен …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апратменты 2+1 в утном комплексе на острове Северный Кипр О строительств…
$209,199
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 85 м²
Индивидуальный проект премиум класса на Северном Кипре. К вашему вниманию предлагаются апарт…
$204,703
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$91,280
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Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$86,469
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Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в районе Алсанджак, туристической жемчужине Северного Кипра. В про…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$64,341
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
$81,659
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Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Жилой комплекс расположен в живописном районе Каршияка, который является одним из самых прес…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$66,025
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$90,077
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$76,848
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Продажа полу-меблированной квартиры 2+1(85м2), первый этаж, с 3-мя балконамию, в комплексе с…
$136,533
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Апартаменты и таунхаусы в современном жилом комплексе в живописном поселке…
$180,267
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Квартира 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый бутик-проект в центре Лапты в 15 минутах ходьбы от песчаных пляжей с панорамным видом …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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