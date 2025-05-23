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Квартиры с террасой в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
92
Агридаки
20
Лапитос
19
Василия
5
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31 объект найдено
Квартира 2 спальни в Василия, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$120,143
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
$69,151
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$132,290
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$107,636
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$79,374
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Квартира в Karavas, Северный Кипр
Квартира
Karavas, Северный Кипр
$93,685
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$43,295
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$96,211
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$102,104
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$150,329
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$86,469
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$85,928
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$117,858
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
$75,706
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$90,198
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$90,198
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
$66,145
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$66,025
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,025
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$76,848
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$84,064
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$114,190
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$74,563
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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