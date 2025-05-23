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Квартиры с гаражом в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
92
Агридаки
20
Лапитос
19
Василия
5
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Project Description Located in the west coast of Kyrenia, Karsiyaka, Aqualina Residence i…
$267,569
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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