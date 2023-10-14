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Квартиры с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
15
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект находится в Кирении, состоит из 3 блоков, которые включают 39 квартир (1+1, 2+1…
€140,500
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Проект расположен в районе Чаталкёй в Кирении. Комплекс разработанный с элементами современн…
€246,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водой и превосходны…
€357,000

Типы недвижимости в Кирения

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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