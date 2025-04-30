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Квартиры с террасой в Кирениях, Северный Кипр

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9 объектов найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$216,354
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$119,061
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 65 м²
$78,051
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$68,550
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$168,369
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Квартира 1 спальня в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$58,929
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Квартира 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
$119,662
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

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с видом на горы
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