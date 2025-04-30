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Квартиры с гаражом в Кирениях, Северный Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Квартира 3+1 Площадь: 110м2 Престижная недвижимость на побережье Кирении, рядом находитс…
$168,369
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$102,218
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
• Проект состоит из 2-х роскошных современных многоквартирных домов (всего 28 квартир) с лиф…
$144,316
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Квартира 3+1 Площадь: 110м2 Престижная недвижимость на побережье Кирении, рядом находитс…
$168,369
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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