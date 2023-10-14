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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Agios Epiktitos
15
Квартира
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36 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€273,443
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
109 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
69 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
38 м²
7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
81 м²
1/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
63 м²
8/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
56 м²
8/11
Полностью Меблированная Квартира 1+1 в Комплексе на Северном Кипре в Газиверене Газиверен ра…
€98,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
119 м²
3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€134,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
140 м²
3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€122,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
47 м²
2/10
Квартира с Видом на Море в Лефке, Газиверен, с Уплаченными Налогами Газиверен – городок в ре…
€98,500
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
14/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
71 м²
14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€90,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
59 м²
1/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€92,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
37 м²
1/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€79,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
8/13
Меблированная Квартира с Видом на Море в Пешей Доступности от Пляжа в Лефке, Северный Кипр С…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
54 м²
6/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Лефке на Северном Кипре Квартиры находятся …
€87,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
1/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Лефке на Северном Кипре Квартиры находятся …
€87,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
142 м²
3/3
Двухуровневая Квартира 2+1 После Ремонта в Газиверене на Северном Кипре Регион Гюзельюрт на …
€90,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€87,515
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в роскошные апартаменты на Кипре - идеальное место для тех, кто ищет незаб…
€247,325
Рекомендовать
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в нашу уникальную недвижимость на Кипре! Наши апартаменты представляют с…
€132,224
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
В Комплексе Atoll Rain Вы погрузитесь в атмосферу уюта и спокойствия и в полной мере наслади…
€142,212
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Новый строящийся комплекс «Mountaın Hıll-2» будет расположен в 10 км от Кирении в уютном по…
€95,097
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в Sea Magic Royal Участок идеально расположен на берегу моря с видом на …
€172,069
Рекомендовать
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Hawaii Homes - это крупнейший на Кипре жилой проект на берегу моря со студиями, мансардными …
€160,257
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Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
115 м²
1/2
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
€188,673
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Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
62 м²
2
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
€110,827
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
135 м²
2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357
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