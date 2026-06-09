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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Кирении, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Роскошные апартаменты у моря 1+1 площадью 63 кв.м. на 1 этаже готового комплекса в регионе К…
$256,166
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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