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Квартиры с садом в Кирениях, Северный Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
$87,191
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$119,061
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Современный комплекс апартаментов, находящийся в Верхней Кирении. В дополнении к удобной цен…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 65 м²
$78,051
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$168,369
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

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