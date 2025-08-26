Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Бунгало
  5. Недвижимость возле озера

Бунгало возле озера на Северном Кипре

Girne Belediyesi
9
Кирения
7
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Бунгало Удалить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 9/9
Цена снижена! На 40 000 £ дешевле, чем у застройщика. Продаётся современная квартира в…
$140,912
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
Суперсовременный проект на Long Beach — апартамент 1+1 в комплексе Venice Цена: £80 000. …
$107,362
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 6/8
Срочная продажа — квартира 2+1 в Park Resident, Long Beach Цена: £145 000. НДС и трафо оп…
$195,464
Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Современная роскошь у моря!   К востоку от Гирне (Кирении), в живописном районе Бахчел…
$769,355
Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море рядом с полем для гольфа в Караагач-Гирне, на Северном Кипре Гирне …
$353,092
Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Квартиры в хорошо оборудованном комплексе в Гирне, Северный Кипр Деревня Караагач — одна из …
$259,011
Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
Квартира в комплексе рядом с морем в Газиверене, Лефке. Квартира в Газиверене, Северный Кипр…
$108,796
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 5/8
Эксклюзивное предложение — квартира 2+1 с дизайнерской отделкой рядом с Long Beach Цена: …
$323,527
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
Прекрасная квартира 2+1 в комплексе Mackenzie Residence — всего в 2 минутах от пляжа О кв…
$134,803
Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Алсанджаке, Гирне, на Северном Кипре, в окружении моря и природы Алсанджак – попу…
$1,06 млн
Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$63,619
Квартира 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 4/13
Готовая квартира на Северном Кипре, Искеле, в шаговой доступности от пляжа Лонг-Бич Остров К…
$706,987
Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
