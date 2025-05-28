Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Бунгало
  5. Вид на горы

Бунгало с видом на горы на Северном Кипре

Girne Belediyesi
10
Кирения
8
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Показать больше
Бунгало Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Виллы с Частным Садом и Бассейном на Северном Кипре в Гирне, Эсентепе Северный Кипр, третий …
$838,757
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе в престижном районе Гирне Гирне – портовый город, расположенный…
$845,558
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Стильные Бунгало с Большими Террасами на Северном Кипре в Газимагусе Татлысу – прибрежный го…
$865,960
Оставить заявку
Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
Оставить заявку
Бунгало 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с видом на горы и море в Гирне, Северный Кипр, с собственным бассейном Виллы…
$669,872
Оставить заявку
Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома в пешей доступности от пляжа в Эсентепе, Бахчели, на Северном Кипре Расположенный на се…
$595,064
Оставить заявку
Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти