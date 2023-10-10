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Бунгало в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

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4 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Современные Бунгало у Моря в Газимагузе на Северном Кипре Татлысу – прибрежный город в Газим…
€741,000
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Новые Дома для Отдыха и Инвестиций в Татлысу, Фамагуста Современные дома расположены в тихом…
€1,12 млн
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Бунгало в Комплексе с Концепцией Велнес-Центра в Татлысу на Северном Кипре Татлысу, располож…
€602,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Дома в Стиле Бунгало в Жилом Комплексе на Северном Кипре в Газимагусе Расположенный на север…
€598,000

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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