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Бунгало с гаражом на Северном Кипре

Girne Belediyesi
10
Кирения
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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1 объект найдено
Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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