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Бунгало в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€525,858

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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