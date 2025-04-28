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Бунгало в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
4
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4 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Стильные Бунгало с Большими Террасами на Северном Кипре в Газимагусе Татлысу – прибрежный го…
$855,810
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Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Отдельные виллы в брендовом проекте в Татлысу, Газимагуса на Северном Кипре Развивающийся ре…
$2,00 млн
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Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на Северном Кипре, Газимагуса, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров …
$487,083
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Бунгало 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на Северном Кипре, Газимагуса, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров …
$440,423
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