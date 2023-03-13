Куда переезжать, если ты студент, работник по найму или бизнесмен? Топ стран согласно рейтингу ОЭСР
Стало известно, какие страны наиболее привлекательны для студентов, высококвалифицированных работников и предпринимателей (с точки зрения релокации). Особое внимание при оценке уделялось миграционной политике государств.
Автор рейтинга — (Организация экономического сотрудничества и развития, которая работает с более чем 100 странами — прим.ред). Анализ проводился среди 38 экономически преуспевающих стран, входящих в состав ОЭСР.
Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?
Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?
Процесс оформления и получения визы, количество и качество предоставляемых возможностей, уровень доходов и система налогообложения, будущие перспективы, возможность переезда с семьей, набор необходимых навыков, инклюзивность и качество жизни.
Лучшие страны для работы по найму
- Новая Зеландия
- Швеция
- Швейцария
- Австралия
- Норвегия
Стоит отметить, что в рейтинге поднялись Великобритания и Франция. Первая благодаря либерализации своей политики в выдаче виз с разрешением на работу, вторая — благодаря значительному снижению процента отказа по визам.
Лучшие условия для предпринимателей предлагают эти пять стран
- Швеция
- Швейцария
- Канада
- Норвегия
- Новая Зеландия
Топ-5 городов для студентов
- Соединённые Штаты Америки
- Германия
- Великобритания
- Норвегия
- Австралия
Кто оказался в конце рейтинга ОЭСР?
Замыкающими в этой выборке стали Турция, Колумбия и Мексика. Причины — строгая миграционная политика и более слабые экономики (не вообще, а по сравнению с другими членами ОЭСР).