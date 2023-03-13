Куда переезжать, если ты студент, работник по найму или бизнесмен? Топ стран согласно рейтингу ОЭСР

Стало известно, какие страны наиболее привлекательны для студентов, высококвалифицированных работников и предпринимателей (с точки зрения релокации). Особое внимание при оценке уделялось миграционной политике государств.

Автор рейтинга — ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, которая работает с более чем 100 странами — прим.ред). Анализ проводился среди 38 экономически преуспевающих стран, входящих в состав ОЭСР.

Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?

Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?

Процесс оформления и получения визы, количество и качество предоставляемых возможностей, уровень доходов и система налогообложения, будущие перспективы, возможность переезда с семьей, набор необходимых навыков, инклюзивность и качество жизни.

Лучшие страны для работы по найму

Новая Зеландия Швеция Швейцария Австралия Норвегия

Стоит отметить, что в рейтинге поднялись Великобритания и Франция. Первая благодаря либерализации своей политики в выдаче виз с разрешением на работу, вторая — благодаря значительному снижению процента отказа по визам.

Лучшие условия для предпринимателей предлагают эти пять стран

Швеция Швейцария Канада Норвегия Новая Зеландия

Топ-5 городов для студентов

Соединённые Штаты Америки Германия Великобритания Норвегия Австралия

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Кто оказался в конце рейтинга ОЭСР?

Замыкающими в этой выборке стали Турция, Колумбия и Мексика. Причины — строгая миграционная политика и более слабые экономики (не вообще, а по сравнению с другими членами ОЭСР).