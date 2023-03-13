Стало известно, какие страны наиболее привлекательны для студентов, высококвалифицированных работников и предпринимателей (с точки зрения релокации). Особое внимание при оценке уделялось миграционной политике государств.

Автор рейтинга — ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, которая работает с более чем 100 странами — прим.ред). Анализ проводился среди 38 экономически преуспевающих стран, входящих в состав ОЭСР.
Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?

Какие критерии были ключевыми при оценке привлекательности страны?

Процесс оформления и получения визы, количество и качество предоставляемых возможностей, уровень доходов и система налогообложения, будущие перспективы, возможность переезда с семьей, набор необходимых навыков, инклюзивность и качество жизни.

Лучшие страны для работы по найму

  1. Новая Зеландия
  2. Швеция
  3. Швейцария
  4. Австралия
  5. Норвегия

Стоит отметить, что в рейтинге поднялись Великобритания и Франция. Первая благодаря либерализации своей политики в выдаче виз с разрешением на работу, вторая — благодаря значительному снижению процента отказа по визам. 

Лучшие условия для предпринимателей предлагают эти пять стран

  1. Швеция
  2. Швейцария
  3. Канада
  4. Норвегия
  5. Новая Зеландия

Топ-5 городов для студентов

  1. Соединённые Штаты Америки
  2. Германия 
  3. Великобритания 
  4. Норвегия
  5. Австралия

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Кто оказался в конце рейтинга ОЭСР?

Замыкающими в этой выборке стали Турция, Колумбия и Мексика. Причины — строгая миграционная политика и более слабые экономики (не вообще, а по сравнению с другими членами ОЭСР).