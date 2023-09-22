«Пузырь» на рынке жилья этих городов может лопнуть. ТОП-10 самых рискованных городов мира в 2023
В каких городах мира самый высокий риск возникновения «пузыря» на рынке недвижимости? Швейцарский финансовый холдинг UBS в очередной раз провел большое исследование Global Real Estate Bubble Index. Согласно опубликованному в этом году глобальному Индексу дисбаланс на рынках жилья резко сократился.
Что такое «пузырь» на рынке жилья? Это быстрый рост цен на жилье, который вызван повышенным спросом и ограниченным предложением. Когда пузырь «лопается» (обычно из-за повышения процентных ставок), спрос падает, а вместе с ним и цены.
Факторы, которые учитывались во время анализа: цена недвижимости к доходу от неё и цена недвижимости к стоимости её аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП, а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране.
Вот как выглядит список оцениваемых стран в порядке убывания риска возникновения «пузыря» в 2023:
1. Цюрих, Швейцария
2. Токио, Япония
3. Майами, США
4. Мюнхен, Германия
5. Франкфурт, Германия
6. Гонконг
7. Торонто, Канада
8. Женева, Швейцария
9. Лос-Анджелес, США
10. Лондон, Великобритания
А вот как этот список выглядел в 2022 году:
1. Торонто, Канада
2. Франкфурт, Германия
3. Цюрих, Швейцария
4. Мюнхен, Германия
5. Гонконг
6. Ванкувер, Канада
7. Амстердам, Нидерланды
8. Тель-Авив, Израиль
9. Токио, Япония
10. Майами, США
Конечно, помимо переоценённых, есть города и со справедливыми ценами на недвижимость, вот они:
1. Милан, Италия
2. Нью-Йорк, США
3. Сингапур
4. Мадрид, Испания
5. Бостон, США
6. Сан-Франциско, США
7. Дубай, ОАЭ
8. Сан-Паулу, Бразилия
9. Варшава, Польша