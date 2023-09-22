«Пузырь» на рынке жилья этих городов может лопнуть. ТОП-10 самых рискованных городов мира в 2023

В каких городах мира самый высокий риск возникновения «пузыря» на рынке недвижимости? Швейцарский финансовый холдинг UBS в очередной раз провел большое исследование Global Real Estate Bubble Index. Согласно опубликованному в этом году глобальному Индексу дисбаланс на рынках жилья резко сократился.

Что такое «пузырь» на рынке жилья? Это быстрый рост цен на жилье, который вызван повышенным спросом и ограниченным предложением. Когда пузырь «лопается» (обычно из-за повышения процентных ставок), спрос падает, а вместе с ним и цены.

Факторы, которые учитывались во время анализа: цена недвижимости к доходу от неё и цена недвижимости к стоимости её аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП, а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране.

Вот как выглядит список оцениваемых стран в порядке убывания риска возникновения «пузыря» в 2023:

1. Цюрих, Швейцария

2. Токио, Япония

3. Майами, США

4. Мюнхен, Германия

5. Франкфурт, Германия

6. Гонконг

7. Торонто, Канада

8. Женева, Швейцария

9. Лос-Анджелес, США

10. Лондон, Великобритания

А вот как этот список выглядел в 2022 году:

1. Торонто, Канада

2. Франкфурт, Германия

3. Цюрих, Швейцария

4. Мюнхен, Германия

5. Гонконг

6. Ванкувер, Канада

7. Амстердам, Нидерланды

8. Тель-Авив, Израиль

9. Токио, Япония

10. Майами, США

Конечно, помимо переоценённых, есть города и со справедливыми ценами на недвижимость, вот они:

1. Милан, Италия

2. Нью-Йорк, США

3. Сингапур

4. Мадрид, Испания

5. Бостон, США

6. Сан-Франциско, США

7. Дубай, ОАЭ

8. Сан-Паулу, Бразилия

9. Варшава, Польша