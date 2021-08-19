В соответствии с поправкой к Закону об иностранных гражданах в Чешской Республике, новорожденные дети иностранцев, длительное время проживавших в Чехии, автоматически получат страховой полис. Документ сроком не менее двух месяцев будет выдан им сразу после рождения в государственной страховой фирме.

Новые правила также касаются детей, рожденных в Чехии, чьи матери к моменту их рождения располагают разрешением на длительное пребывание в стране. Выдача полиса не будет отменена, даже если отец ребенка не имеет постоянного места жительства.

Дети иностранных граждан получат государственную страховку до конца того месяца, по истечению которого им исполнится 60 дней. Далее потребуется приобрести коммерческий медицинский страховой полис, если ребенку не будет выдан другой вид на жительство.

Для получения детской страховки законным представителям ребенка или опекунам необходимо зарегистрировать его не позднее 8 дней с момента рождения. Регистрацию нужно произвести в медицинской страховой фирме матери ребенка или его отца на тот случай, если мать не застрахована в Чехии. В ситуации, когда ни один из родителей не имеет чешскую страховку, ребенок получит страховой полис посредством VZP.

Страховые взносы в соответствующую компанию должны внести законные представители ребенка или его опекуны. Оплата производится один раз за весь срок: с первого до последнего дня, прописанного в полисе. Его базовая цена равна двукратному размеру минимальной зарплаты по стране. В текущем году страховой взнос составляет 162 евро.