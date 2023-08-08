Цены на жилье в США выросли до неприемлемо высоких уровней, делая покупку дома или аренду квартиры недоступными для многих граждан. Каковы основные причины этого явления и что будет дальше? Делимся последними данными The Kobeissi Letter , издания, специализирующегося на анализе глобальных рынков.

Цены на жилье достигли рекордных высот

Согласно докладу компании Redfin, средний платеж по ипотеке в США в июле текущего года составил $2605 в месяц, что на 19% больше, чем год назад. Это стало самым высоким показателем в истории. Не менее поразительно, что в 31 штате страны средний ежемесячный платеж за дом превышает $2000, а Гавайи выделяются рекордными $5000 в месяц. Другие штаты также сталкиваются с экстремально высокими ценами на жилье: к примеру, средний ипотечный счет в Калифорнии составляет $4800, а в Массачусетсе — $4000.

Рост цен на фоне ограниченного предложения

По мнению экспертов, одной из ключевых причин роста цен на жильё является недостаток предложения. Многие домовладельцы с закрепившимися низкими ипотечными ставками ниже 4% не спешат продавать свои дома, опасаясь высоких процентов при покупке нового жилья (сейчас это уже 7%). Это приводит к ограниченной доступности домов на рынке и, следовательно, к росту цен.

Аренда также стала недоступной

Не только покупка, но и аренда жилья стала недоступной для многих американцев. Средняя арендная плата за дом на одну семью достигла рекордных $1900 в месяц. Этот показатель также является одним из самых высоких в истории страны.

Перспективы американского рынка недвижимости

По словам Адама Кобейси, основателя и главного редактора The Kobeissi Letter, ситуация на рынке недвижимости отличается от жилищного кризиса 2008 года. Проблема заключается в ограниченном предложении, а не в недостатке спроса. Он отметил, что наращивание строительства может помочь, но загвоздка по-прежнему заключается в цене строительных материалов, которая остается чрезмерно высокой еще со времен пандемии.