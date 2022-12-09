Паспорт какой страны лучший в мире? Опубликован свежий рейтинг паспортов

Passport Index опубликовал актуальный рейтинг паспортов. Рассказываем, паспорта каких стран вошли в пятерку лучших, а какие, наоборот, оказались в самом низу списка.

Главный критерий во время оценки — мобильность, то есть количество стран, которые можно посетить без визы или по упрощенному режиму въезда (виза по прибытии).

Какие страны вошли в топ-5 по качеству паспортов?

1 место — Объединенные Арабские Эмираты: безвиз доступен в 121 страну, упрощенный въезд — в 59.

2 место делят 11 стран: Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Южная Корея.

3 место взяли 8 стран: Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США, Новая Зеландия.

4 место разделили Чехия, Греция, Венгрия, Япония, Соединенное Королевство, Австралия.

5 место у Сингапура, Мальты, Литвы, Словакии и Канады.

На последнем месте находится паспорт Афганистана: безвиз доступен только в 5 стран, виза требуется в 160 стран. Также среди самых «слабых» — паспорта Сирии, Ирака, Пакистана, Сомали, Йемена.