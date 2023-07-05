Южная Корея в этом году выдаст в 15 раз больше виз квалифицированным иностранцам

Власти Южной Кореи в этом году намерены выдать рекордное количество виз квалифицированным специалистам из других стран. Критерии для получения виз также планируют смягчить.

Министр юстиции Хан Дон-хун объявил о пятнадцатикратном (1) увеличении годовой квоты до 30,000 человек. Для сравнения: в 2017 году годовая квота для визовой программы E-7-4 составляла всего 300 человек, увеличившись до 2000 в прошлом году.

Цель таких мер — помочь компаниям преодолеть нехватку рабочей силы, особенно в производственной и сельскохозяйственной сферах. Дело в том, что уровень рождаемости в Южной Корее снижается, поэтому с помощью собственных сил закрывать вакансии в стране не получается.

Для справки. В 1990 году в стране на постоянной основе жили 49 тысяч человек, а уже к концу 2019 года это число с учетом тех, кто остается менее чем на три месяца, выросло до 2,52 миллиона человек. Это более 4,9% от населения страны, которое насчитывает почти 51 миллион человек. При этом, почти 40% иностранцев в Корее являются гражданами Китая.