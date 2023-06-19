Министерство Южной Кореи расширило свою иммиграционную систему инвестиций в недвижимость на три года — до 30 апреля 2026 года. Но есть нюанс: порог входа для инвесторов удвоился.

Минимальные инвестиции, которые теперь будут требоваться от иностранных инвесторов — 1 миллиард вон (около $788,000) или более. Раньше было в два раза меньше. Название программы тоже меняется на следующее: «Система инвестиционной иммиграции в сфере туризма и отдыха» («Tourism/Recreational Facility Investment Immigration System»)

С начала 2000 года в Южной Корее было одобрено 23,579 основных заявителей на получение визы инвестора. Каждый из них вложил сумму в диапазоне от 300 миллионов до 1,5 миллиарда KRW (от $234,000 до $1,169,814). Следовательно, за это время программа привлекла около 10 миллиардов долларов США, что делает ее одной из самых доходных программ золотых виз в мире. Наибольшее количество виз инвесторов за все время получили японцы и китайцы.

Напомним, что правительство впервые представило свою визу инвестора на острове Чеджу в Южной Корее в 2010 году с целью стимулирования инвестиций и оживления местной экономики. Однако в 2015 году в связи с перегретостью рынка власти ограничили круг объектов недвижимости, подлежащих квалификации, только объектами туризма и отдыха.