В феврале мы писали, что покупка недвижимости в Германии становится все более недоступной . Сейчас появилась статистика относительно арендного рынка в стране в первые месяцы 2023 года. В этой сфере новости тоже неутешительные.

Только с января по март 2023-го арендная плата выросла по всей Германии более чем на 7% (7,4–7,7%). Такие данные предоставляет платформа недвижимости Immosscout24. Если сравнивать цены с тем же периодом прошлого года, цифры увеличились на 12% для «вторички» и на 20% — для новостроек. Арендовать жилье со средней заработной платой становится все сложнее.

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Наиболее резко арендная плата растет в Бердине и Штутгарте — в первом квартале 2023 года рост составил 8-9%. Самым же дорогим городом по-прежнему остается Мюнхен. Итак, с нового года арендная плата за вторичное жилье в Берлине достигла рекордного уровня в €12,56 за квадрат, а в Мюнхене — €18,44. Средний показатель по стране сейчас составляет €8,01 за кв.м. Для новостроек средняя арендная плата по стране составляет €11,01 за квадратный метр.