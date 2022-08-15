В Португалии меняют иммиграционное законодательство, чтобы привлекать иностранных рабочих. Причина — острая нехватка сотрудников в сфере туризма и строительства.

На недостаток рабочих в Португалии сильно повлияла пандемия коронавируса. Один только туристический сектор государства требует около 50 тысяч дополнительных работников. Поэтому в правительстве решили пойти на следующие меры: предоставлять иностранцам, которые ищут работу, временную визу на 120 дней. По истечении этого срока, визу будет возможность продлить еще на 60 дней. Новый закон уже одобрил президент Португалии.

Такая реформа облегчит жизнь и так называемым цифровым кочевникам — теперь на удаленке из Португалии им станет работать проще. Правительство же иммигрантам только радо: по словам министра по делам парламента Анны Катарины Мендес, увеличение населения будет способствовать развитию демографии, экономики и культуры страны.

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