Иностранцам придется платить больше: в Польше ввели новые тарифы за выдачу и замену документов

Польское правительство решило применить новые тарифы за выдачу и замену документов иностранцам. Теперь размеры пошлин для них будут повышенными.

О каких документах речь: карта побыта, польский выездной документ для иностранца, польское удостоверение личности для иностранца, разрешение на толерантное пребывание. Какие теперь будут размеры оплаты:

карта побыта — 100 злотых (21,37 евро);

польский выездной документ для иностранца — 350zł (74,80 евро);

польское удостоверение личности для иностранца — 100zł (21,37 евро);

разрешение на толерантное пребывание — 100zł (21,37 евро).

Новые размеры пошлин вступили в силу с 29 июля 2022 года. Но если вы подали заявление на выдачу документов до этих изменений (то есть, до 28 июля включительно), то плата будет взиматься по прежним тарифам.

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