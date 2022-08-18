Польское правительство решило применить новые тарифы за выдачу и замену документов иностранцам. Теперь размеры пошлин для них будут повышенными.

О каких документах речь: карта побыта, польский выездной документ для иностранца, польское удостоверение личности для иностранца, разрешение на толерантное пребывание. Какие теперь будут размеры оплаты: 

  • карта побыта — 100 злотых (21,37 евро);
  • польский выездной документ для иностранца — 350zł (74,80 евро);
  • польское удостоверение личности для иностранца — 100zł (21,37 евро);
  • разрешение на толерантное пребывание — 100zł (21,37 евро). 

Новые размеры пошлин вступили в силу с 29 июля 2022 года. Но если вы подали заявление на выдачу документов до этих изменений (то есть, до 28 июля включительно), то плата будет взиматься по прежним тарифам.

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