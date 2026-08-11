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Дома в Будапеште, Венгрия

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11 объектов найдено
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Этот роскошный дом площадью 149 м2 с тремя балконами, террасой, частным садом и гаражом расп…
$1,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Прекрасно ухоженный, отдельно стоящий семейный дом выставлен на продажу в самом популярном р…
$985,863
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
В тихой и зеленой части 2-го района Будапешта, в Реметекертваросе, на угловом участке предла…
$1,05 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продажа промышленной и жилой недвижимости – район XVI, БудапештРасположенный всего в 200 мет…
$803,871
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Мы предлагаем вам эту трехэтажную промышленную недвижимость на угловом участке площадью 975 …
$823,148
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Ухоженный трехэтажный семейный дом на продажу, в зеленом жилом районе Ракошентмихалы, Будапе…
$539,742
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Отдельный семейный дом с отличным расположением - Будапешт, район XVI., улица ФёхаднагиРаспо…
$528,258
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Дом 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Дом 12 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 12 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 12
Площадь 410 м²
Эта стильная вилла 1930-х годов расположена на южном склоне горы Саш-хедь (Sas-hegy, «Орлина…
$1,63 млн
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Площадь 450 м²
На продажу выставлен дом на три квартиры в 12-м районе Будапешта, только после ремонта В Б…
$3,02 млн
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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