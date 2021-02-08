Чешское статистическое управление (CSU) опубликовало исследовательские данные, согласно которым почти 15% занятых на местном рынке труда — иностранцы. В период с 2010 по 2019 годы их общее число по стране увеличилось в 3 раза, информирует портал Expats.cz.

По словам Далибора Холи, представителя CSU, количество иностранных рабочих в Чехии возросло на 407.000, в то время как число трудоустроенных чехов уменьшилось на 63.000. Как считает эксперт, такая статистика вызвана старением чешского общества: пожилых людей становится все больше, а экономически активных возрастных групп — меньше. При этом Холи отметил, что уровень занятости в стране не сможет вырасти без иностранных рабочих.

Статистические данные за десятилетие

В 2010 году на рынке труда Чехии было занято около 215.400 зарубежных специалистов, что не превышало 5,5% от общего количества рабочих по стране. На конец 2019 года их доля составляла уже 14,7% — это 621.900 трудовых мигрантов из 4,23 миллионов официально трудоустроенных лиц в Чехии.

Где работают иностранные специалисты?

Перед наступлением пандемии 17% иностранцев трудилось в области сельского хозяйства и лесной промышленности. В 2010 году доля трудовых мигрантов в этих сферах не превышала 4%.

В 2019 году около 25% занятых в области размещения, ресторанных услуг и общественного питания, были приезжими. Десять лет их было всего 6%. В сфере строительства численность иностранцев за последнее десятилетие увеличилась в 2 раза — с 14 до 28%.

Во вспомогательных и административных областях в 2019 году было занято 54% иностранцев, 10 лет назад у каждого десятого рабочего имелись иностранные корни.

В обрабатывающей промышленности доля трудовых мигрантов увеличилась за этот же промежуток времени с 6 до 16%.