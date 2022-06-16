​​​​​​​«Началось все с того, что нам разонравилось в Новосибирске». История одной семьи о том, как переехать в Германию и сразу получить ПМЖ

Как переехать в Германию из России и сразу получить ПМЖ? Неужели это вообще возможно? Оказалось — да. Кристина и Роман Борк и их маленькая дочь Милана меньше месяца назад переехали в Германию по программе поздних переселенцев, и подробно рассказывают об этом в своем блоге . Кристина рассказала журналисту Realting.com, что нужно для участия в этой программе и поделилась списком всех необходимых документов (длинный текст с полным чек-листом всех документов).

«Началось все с того, что нам разонравилось в Новосибирске»

— Свою подготовку к переезду в Германию мы начали в январе 2018 года, и тогда даже представить не могли, что это займет 4 года. Думать о переезде мы начали еще раньше.

Началось все с того, что нам разонравилось в Новосибирске. Город начал медленно умирать, рушиться на глазах. Сначала были мысли перебираться в Красноярск. Это красивый город со множеством парков, зеленых зон и смотровых площадок. Однако сами красноярцы утверждают, что в их городе сильно загрязнен воздух. После долгих раздумий мы выяснили, что мы хотим жить в своем доме, но не в Сибири (из-за нашей непредсказуемой зимы, конечно). И тогда мы начали подумывать о переезде в южные страны. Однако эта идея отпала, когда мы узнали о возможности перебраться в Германию.

Мой муж Роман — потомственный немец, то есть его родной дед (по отцовской линии) настоящий немец, хоть и родился он на территории СССР, в Поволжье. Его родители были репрессированы во время войны и сосланы в Сибирь, долгое время жили в рабочем лагере на Алтае. Именно благодаря Фридриху Фридриховичу у нас появилась возможность переехать в Германию по программе позднего переселения. При этом отец Романа тоже немец, ведь национальность передаётся от отца, но в его свидетельстве о рождении было записано «русский». К тому же по программе поздних переселенцев вести род можно только от родственника, которому на июнь 1941 года исполнилось 16 лет.

Когда нас спрашивали, не страшно ли нам переезжать, я всегда отвечала: страшно. В России остаются наши родственники, друзья, устоявшийся жизненный уклад и практически все имущество. В России мы точно знали, куда идти в непонятной ситуации или к кому обратиться за помощью в экстренном случае. Когда думаешь об этом, появляются страхи.

Однако страх уходит, когда начинаешь анализировать свои перспективы в России и в Германии. При этом я знаю множество успешных людей в России, но я не вижу себя в рамках России.

При этом, чтобы вы понимали, мнения у людей по поводу будущего совершенно разные. В Дуйсбурге с детства живет моя родственница. И когда мы приняли решение начать подготовку к переезду, я с ней созвонилась. Меня очень поразило, что она начала меня отговаривать: много беженцев, жизнь стала беспокойной, все налоги уходят на обеспечение тех самых беженцев. После такого разговора я немного напряглась. Однако через пару дней она мне перезвонила. Говорит, мол, что, если вам удастся найти хорошую работу здесь, вы будете жить лучше!

Программа поздних переселенцев. Подробно

Итак, основные моменты и самое важное в программе для начала:

Стать заявителем и отправлять документы от своего имени может потомок, родившийся до 1.01.1993. Лица, родившиеся позже, могут переехать, если переселенцем признали прямого предка.

Вести род от родственника, которому на июнь 1941 года исполнилось 16 лет.

Доказать проживание предка на территории СССР с 8 мая 1945 или, при насильственном переселении, с 31 марта 1952.

У заявителя в документе с графой «национальность» должно быть прописано «немец». (здесь сложнее, т. к. в России практически нет документов, где можно было бы указать национальность).

Знание языка на уровне В1.

Смена национальности и подача документов в BVA

— Первое и обязательное требование для участия в этой программе — смена национальности. То есть в вашем свидетельстве о браке, например, в графе национальность должно быть указано «немец». Но давайте по порядку.

Сначала нужно подать заявление в отделение ЗАГС по месту жительства или прописки о смене национальности. Они выдают официальный отказ, и с ним можно идти в суд — подавать иск. На первое заседание суда лучше всего прийти со свидетелем (например, дедушкой-немцем), но у нас не было такой возможности. На втором заседании суда мы все-таки получили положительное решение о смене национальности, с которым мы пошли снова в ЗАГС. И вот у нас на руках уже обновленное свидетельство о браке (и свидетельство о рождении ребенка), где прописана нужная нам национальность.

Весь обновленный пакет документов нужно подать в BVA (Bundesverwaltungsamt) —Федеральный административный офис в Кельне. Можно отправлять документы напрямую от своего лица, можно через консульство. Но быстрее всего из Германии через доверенное лицо (родственника, знакомого или адвоката). Когда документы доходят в BVA, Антрагу (заявлению) присваивается индивидуальный номер и закрепляется бератор (сотрудник), который будет вести ваше дело. Документы рассматриваются в порядке очередности.

Какие документы необходимо предоставить в BVA?

Удостоверение личности родственника, которому в 1941 было 16 лет. Мы предоставляли свидетельство о рождении дедушки. Оно было выдано повторно, поэтому прикладывали копии и испорченного (нечитаемого) свидетельства и нового. Архивные выписки, справки о репрессиях по национальному признаку, подтверждение реабилитации в 90-е. В нашем случае была справка о репрессии и реабилитации. Все они хранились у дедушки, поэтому сложности с ними не было. Документы, удостоверяющие личность заявителя, детей, супругов. Здесь нужны и свидетельства о рождении и паспорта. Военный билет. Трудовая книжка. Документы об образовании. В Германии смотрят и на школьный аттестат, поэтому он тоже необходим наравне с дипломом о высшем образовании или средне-техническом. Свидетельство о браке. У нас оно было выдано повторно в связи со сменой национальности. Справка об отсутствии судимости (для въезда в Германию на ПМЖ необходимо иметь при себе «свеженькую» бумажку с отметкой об отсутствии судимости).

К пакету документов прилагали Антраг (заявление). Бланк заявления можно скачать на официальном сайте BVA. Антраг заполняется на немецком языке, поэтому мы доверили это ответственное дело специально обученному человеку. Антраг и документы отправляются в Кёльн: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln, Deutschland

После отправки всех документов первый ответ мы получили примерно через месяц: документы зарегистрированы, просьба не беспокоить, дела рассматриваются в порядке очередности. Так и сделали — молчаливо ждали второго ответа, что документы рассмотрены и отправлены во Фридланд (распределительный лагерь).

Большой наплыв беженцев спровоцировал дополнительные проверки со стороны BVA. Что-то вроде: «А ну-ка докажите нам, что вы с рождения чувствовали себя немцем, предоставьте свидетельские показания и пробейте слезу своим рассказом о том, что в послевоенной России было гонение лиц немецкой национальности и детей обижали. Если бератор примет ваше жалостливое письмо с объяснением почему при рождении вы не получили немецкую национальность, то вас ждет второй сюрприз: сдача языкового экзамена В1 — все четыре модуля.

Если заявитель (прямой потомок) переселяется по § 4, то для супругов и детей предусмотрен § 7. Для супругов существует ограничение — не менее трех лет в законном браке до выдачи разрешения на въезд. В данном случае наравне с заявителем супруг (супруга) получает гражданство и немецкий паспорт. Если же это условие не выполняется, жена или муж заявителя может переехать в Германию по «воссоединению с семьей», как иностранец по § 8.

Изучение языка

— Родственникам заявителя для переезда необходимы знания языка на уровне А1 (минимальный балл для получения сертификата 60). Дети до 18 лет освобождаются от сдачи экзамена, лицам старше 60 лет разрешается набрать 52 балла. В этом случае выдается справка о прохождении экзамена, которая направляется в BVA.

Я учила немецкий язык всю сознательную жизнь — еще со школы. В нашей семье отношение к немецкому языку и Германии всегда было особенное. Мой дед был военный, полковник, уважаемый человек. По долгу службы семья (еще до моего рождения) длительное время жила в Германии, в военном городке, там и родился мой отец. Бабушка — учитель русского и литературы по образованию — после возвращения начала преподавать и немецкий.

В комнате висел флаг ГДР, а на полках было множество немецко-русских словарей. Поэтому, наверное, я никогда не испытывала трудностей с изучением, мне всегда помогала бабушка. Она делала со мной уроки, мы переводили вместе тексты, обложившись на её кровати книгами и словарями.

Конечно, с возрастом немецкий стал забываться, и мне пришлось учить его заново. Я сдавала языковой экзамен А2 в октябре 2019 года в Гёте Институте. Экзамен состоял из четырех частей: чтение (lesen), аудирование (hören), письмо (schreiben) и говорение (sprechen). Рома сдавал языковой экзамен в немецком центре при НГТУ и прошел его успешно.

Aufnahmebescheid (разрешение на въезд)

Aufnahmebescheid — разрешение на въезд (кто-то называет его «вызовом»). Но по факту это положительное решение о приеме позднего переселенца на территории Германии. Это решение бессрочное и оно является гарантом того, что в любой удобный для заявителя и его семьи день и час, они смогут переехать.

На основании AB переселенцы получают в консульстве визу, по которой могут въехать на территорию Германии. Члены семьи, которые вписаны в Антраг получают EB — Einbeziehungsbescheid.

Национальная виза

Для въезда на территорию ФРГ, поздним переселенцам необходимо получить национальную визу (виза D) для долгосрочного пребывания (более 90 дней).

Документы, необходимые для оформления национальной визы:

Свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении), заключении брака (с апостилем).

Внутренний паспорт (со снятием с постоянного места регистрации).

Загранпаспорт.

Справка об отсутствии судимости.

Решение о приеме.

Страховой полис со сроком действия 1 год и покрытием 90 дней.

Фото 3*4 (одну вклеить в заявление, одну принести с собой).

Заявление на выдачу визы на немецком языке (скачать форму или заполнить онлайн можно на сайте генконсульства).

Все документы предоставляются в оригинале с одной копией. Копии в заверении не нуждаются, документы на русском языке переводить не нужно. Важно понимать, что на подаче заявления должны присутствовать лично все заявители, поэтому и записывать на термин нужно каждого.

Как я письма Фрау писала

Я вообще за то, чтобы писать, звонить и узнавать. Немцы, как оказалось, вообще неторопливы.

Первое письмо улетело через три месяца после отправки полного пакета документов. Письмо было сухое, но дипломатичное: ну что там с нашим делом? Мы же вам все документы отправили. Ответ не заставил себя ждать, хотя был таким же: «Мы про вас не забыли, дело еще на рассмотрении. Ждите».

Никаких сроков ожидания указано не было, поэтому мой разум решил, что месяца вполне достаточно, чтобы досмотреть наше дело, которое уже по моей просьбе поднято, даже если до этого лежало внизу стопки.

1 декабря 2021 улетело второе письмо. Здесь я, конечно, расстаралась: и вот вам про нашу родню, по которой мы так скучаем и про то, что воссоединиться с ними до дрожи в коленях хотим. Не забыла и про обжигающее желание стать частью немецкого общества и поскорее начать интеграцию. Но ледяное сердце Фрау Кноблох не шелохнулось: «Я же уже ответила вам месяц назад!»

Возможно, это совпадение, но наша Фрау выписала нам разрешение на въезд через три дня после моего второго письма. Видимо, все-таки дрогнуло сердечко.

Не менее важное — сопроводительное письмо. Оно нужно, во-первых, из элементарного проявления уважения к вашему бератору. А во-вторых, это способ избежать дополнительных вопросов от BVA. В таком письме вам необходимо описать вашу личную историю участия в программе. Рассказать, в какой ситуации сейчас находитесь вы и ваша семья, есть ли у вас родственники, которые уже переехали в Германию по программе поздних переселенцев или по любой другой программе.

Так же нужно указать список прилагаемых документов. Если какие-либо документы выданы повторно, пояснить почему. При отправке дополнительных запросов также не забывайте приложить сопроводительное письмо. Его следует начать со слов «Sehr geehrte/er...(многоуважаемый)» и завершить «Mit freundlichen Grüßen (с наилучшими пожеланиями)».

Немцы любят письма, так что не ленитесь!

Полезные советы для переселенцев

Вот вам на заметку несколько полезных советов, которые вам помогут и облегчат интеграцию в новом обществе:

Перед тем как выезжать из страны, обязательно оплатите все долги, как кредитные, так и налоговые.

Закройте все счета (кредитные и дебетовые) и возьмите выписки по каждому счету (иногда джобцентр отказывает в назначении пособия, если выписки отсутствуют).

Возьмите выписку из Росреестра за последние 10 лет (может понадобиться для назначения пособия).

Распечатайте фотографии паспортного формата 35*45 мм (как на визу) для оформления внутренних документов на территории Германии.

Проверьте свое здоровье. Вам предстоит пробыть от трех до десяти дней во Фридланде и только по прибытии на место распределения вы начнете оформлять документы. Будет очень неприятно, если вдруг заболит забытый зуб. А если у вас есть хронические болезни, обострение которых приходится на смену погоды или стресс, запаситесь поддерживающими препаратами. Чтобы найти аналоги в Германии, придётся потратить время.

Если вы переезжаете с животным, оформляйте страховку и на него. Лечить животных в Германии безумно дорого. Например, были случаи, когда животному делали операцию и возили каждый день на перевязку (платно, естественно), потому что в немецких аптеках нет ни зеленки, ни йода, да и в русских магазинах они в дефиците.

Оставьте нотариально заверенную доверенность на родственника в России, чтобы в случае необходимости он мог взять справки, выписки и т. д.

Держитесь на позитиве, трудные времена закончатся, и вы станете частью немецкого общества.