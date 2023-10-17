Ситуация на рынке аренды жилья в Чехии претерпела значительные изменения в третьем квартале 2023 года. По данным компании UlovDomov.cz, цены на аренду квартир в этот период колебались от 4-процентного снижения до 17-процентного роста по сравнению с предыдущим кварталом.

Спрос студентов и дефицит жилых объектов

В университетских городах Чехии спрос на жилье среди студентов всегда высок, и в третьем квартале 2023 года этот спрос особенно усилился. Как следствие, цены на квартиры 1+кк и 3+1 заметно выросли.

Рост цен по типам квартир

Если рассматривать аренду жилья по типам квартир, то квартиры 2+кк и квартиры 3+1 оказались наиболее востребованными. В частности, арендная плата за квартиры 2+кк в Праге увеличилась на 3% (примерно на 625 чешских крон), — таким образом, стоимость за месяц без депозита сейчас составляет 19,150 чешских крон (€776).

В других крупных городах Чехии ситуация также несколько изменилась. В Брно арендная плата за квартиры 2+кк увеличилась на 6% (примерно на 910 крон), — сейчас цена за месяц составляет 16,000 крон (€650). Арендная плата за квартиры 2+кк в Остраве выросла на 17%, что является самым значительным ростом среди всех городов и населенных пунктов. В Пльзене и Оломоуце арендная плата за квартиры 2+кк оставалась на уровне 12,245 и 13,613 чешских крон соответственно (€500 и €550).

Изменения цен за аренду в разных городах Чехии

Прага:

Наибольший рост цен (4%) был зафиксирован для квартир 1+кк.

Наибольшее снижение цен (1%) отмечено для квартир 3+kk.

Брно:

Наибольший рост цен (9%) наблюдается для квартир 1+1.

Наибольшее снижение цен (2%) — для квартир 3+kk.

Острава:

Наибольший рост цен (17%) зафиксирован для квартир 2+kk.

Наибольшее снижение цен (2%) — для квартир 2+1.

Пльзень:

Наибольший рост цен (5%) — для квартир 3+1.

Наибольшее снижение цен (2%) — для квартир 3+kk.

Оломоуц: