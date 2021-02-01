Где живут россияне сейчас и где хотели бы жить в будущем

Всероссийским центром изучения общественного мнения опубликованы исследовательские данные о жилье, в котором граждане РФ проживают в настоящий момент и предпочли бы жить в будущем. Согласно предоставленным сведениям, 64% россиян сейчас живут в квартирах. Для 28% постоянным местом жительства является частный дом или отдельная его часть.

В то же время проживать в квартире желает только 28% из числа опрошенных. Большая часть из них (68%) предпочла бы жить в собственном доме.

Осуществить мечту о приобретении идеального жилья россиянам мешает недостаток финансов. Именно эту проблему указали основной 72,7% из тех, кто желал бы сменить место проживания. Полностью довольны нынешним жильем только 13,7%, а 12,9% сообщили, что собственный дом регулярно требует денежных вложений.

Самостоятельно возвести частный дом изъявили желание 8,1% респондентов. Останавливает их отсутствие достаточного опыта. Еще 7% не могут переехать на новое место из-за несогласия отдельных членов семьи.

При выборе жилья ключевыми факторами россияне указали развитость инфраструктуры (56%), доступность транспорта (51,5%), месторасположение (40,7%) и качество строительства (39,9%).