В Андорре введен трехмесячный запрет на покупку жилья для иностранцев. По информации Euronews, помимо моратория на покупку недвижимости, также введен дополнительный налог для инвесторов и обязательное владение каталанским. Все это сделано для того, чтобы усложнить иностранцам переезд в Андорру.

Что происходит на рынке недвижимости Андорры?

Андорра – одно из самых маленьких европейских государств, которое расположено между Испанией и Францией. Тем не менее, именно это государство долгое время было очень популярным направлением для переезда состоятельных экспатов с целью получения ВНЖ или ПМЖ. Помимо живописной природы с известными горнолыжными курортами, Андорра привлекала инвесторов большим количеством разнообразных налоговых льгот.

Однако такая популярность государства среди экспатов привела к серьезному жилищному кризису. За последние пять лет стоимость недвижимости выросла более, чем на 30%, а с 2022 по 2023 год цены выросли на 13%, что для такого маленького государства действительно критично. По данным Nubeo, средняя стоимость “квадрата” жилья в Андорре сейчас составляет от €3800 до €4900 (в зависимости от расположения объекта недвижимости).

Если учесть, что минимальная заработная плата в Андорре составляет менее 1300 евро в месяц, многие с трудом могут позволить себе жить в своей стране.

Все это вынуждает многих местных жителей переезжать в соседнюю Испанию.

При этом в прошлом году правительство Андорры одобрило 500 заявок на приобретение недвижимости от иностранных инвесторов на сумму почти 183 млн евро.

Почему Андорра привлекает инвесторов?

Чем же так привлекательна Андорра? Во-первых, у этого государства одна из самых стабильных экономик в регионе. Основные источники дохода страны – туризм и банковская система. Собственно, отсюда и вторая причина такого интереса к Андорре – гибкая и лояльная система налогообложения со множеством различных льгот.

Еще один бонус этой страны – возможность получения ВНЖ за инвестиции, причем инвестору достаточно проживать в стране всего 90 дней году. В таком случае, иностранный инвестор становится “пассивным резидентом” Андорры. При этом после получения ВНЖ иностранец не сможет работать в андоррской компании, но это вряд ли станет проблемой для цифровых кочевников, которые работают на зарубежные компании.

Есть еще одно условие – "пассивные резиденты" обязаны инвестировать в страну не менее 600 000 евро (часть из которой может учитывать стоимость купленной недвижимости). Однако это требование может быть отменено, если инвестор зарабатывает деньги за пределами государства.

Ограничения для иностранных инвесторов

С сентября в Андорре действует трехмесячный мораторий на инвестиции в недвижимость со стороны иностранцев. В дальнейшем правительство планирует заменить данный запрет на дополнительный налог на покупку недвижимости для иностранцев. Планируется, что вырученные средства будут направлены на строительство более доступного арендного жилья.

Кроме того, иностранным инвесторам придется сдавать экзамен на знание каталонского языка. Начиная с 2024 года, для продления ВНЖ все заявители обязаны будут сдать экзамен на владение каталонским языком на уровне А2. Новый закон, по словам властей, направлен на защиту национального языка. Те, кто не могут подтвердить свое знание языка на должном уровне, обязаны будут пройти 30-часовую программу обучения.