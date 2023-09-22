Мораторий на инвестиции в жилье и экзамен на каталанский язык: новые требования для претендентов на ВНЖ в Андорре

В последние несколько лет Андорра стала объектом особого внимания со стороны иностранных инвесторов, в том числе, желающих получить вид на жительство. Однако последние законодательные изменения и инициативы правительства Княжества делают этот процесс более сложным.

Борьба с дефицитом объектов на рынке

Парламент Андорры одобрил введение моратория на иностранные инвестиции в жилую недвижимость. Эта мера призвана решить проблему нехватки доступного арендного жилья в стране. Она также является первым шагом к введению налога на иностранные инвестиции в недвижимость, который ожидается осенью этого года.

Мораторий получил поддержку большинства членов парламента (23 из 28), однако не все согласны с его продолжительностью. Часть депутатов настаивает на том, чтобы мораторий был временным, а другие требуют, чтобы он действовал до утверждения глобальной модификации Закона об иностранных инвестициях.

Сектор недвижимости выразил обеспокоенность по поводу этой инициативы, утверждая, что она создаёт правовую неопределённость и может отпугнуть потенциальных инвесторов.

Популяризация официального языка

С 2024 года претенденты на ВНЖ и его обладатели должны будут сдавать экзамен на знание каталанского языка. Эта мера направлена на сохранение официального языка Андорры, который постепенно вытесняется испанским и французским.

Это не первое ужесточение требований к иностранцам, желающим получить вид на жительство в Андорре. С начала 2023 года бизнесмены, инвесторы и специалисты, намеревающиеся работать или создать компанию в стране, обязаны внести значительный депозит (€50 тысяч вместо прежних €15 тысяч). В случае вида на жительство без права на работу сумма выросла с €400 тысяч до €600 тысяч.

Важно отметить, что эти изменения могут повлиять на стратегии инвестирования и планы тех, кто рассматривает Андорру как место для вложений и получения видов на жительство. Потенциальные инвесторы и кандидаты на ВНЖ должны внимательно изучить новые требования и планировать свои действия в соответствии с ними.