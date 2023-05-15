Перед тем, как инвестировать в ту или иную страну, грамотный инвестор всегда просчитывает страновые риски. О том, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и обычным покупателям недвижимости рассказал академик Международной инженерной академии Николай Трифонов.

Николай Трифонов — действительный член Международной инженерной академии, иностранный член Российской инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, доцент, кандидат физико-математических наук, преподаёт оценку недвижимости в Белорусском государственном экономическом университет, является автором книг «Теория оценки стоимости» и «Комплексная оценка недвижимости». В 1994 году создал Белорусскую гильдию специалистов по недвижимости, объединившую крупнейших частных и государственных участников рынка недвижимости и приватизации. Кроме того, выступил одним из организаторов Западной биржи недвижимости. В 1996 году Николай создал и возглавил общественное объединение «Белорусское общество оценщиков».

У ОАЭ долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «AA-»

Объединённые арабские эмираты как государство включает в себя семь эмиратов, но с точки зрения развития недвижимости наиболее интересны Абу-Даби и Дубай. В ОАЭ создана надежная законодательная база для защиты инвестиций. Объём привлекаемых в ОАЭ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) постоянно растёт, согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2021 году ОАЭ занимали 15 место в мире (и 1 место среди арабских стран) по размеру привлечённых ПИИ.

Одним из показателей инвестиционной привлекательности страны является величина премии за страновой риск (country risk premium, CRP), обычно рассчитываемая на основании доходности государственных ценных бумаг на мировых рынках. ОАЭ выпускает долгосрочные государственных облигации, которые высоко котируются на всех биржевых площадках. Агентства Moody’s и Fitch установили для правительства ОАЭ долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «Aa2» и «AA-» соответственно. Этот уровень рейтинга характеризует облигации высокого качества с чрезвычайно низким кредитным риском.

Данные по величине странового риска ОАЭ за последний год

Финансовый центр государства находится в Абу-Даби, где располагаются международная фондовая биржа, биржа финансовых фьючерсов, клиринговая палата и другие финансовые учреждения ОАЭ. Исходя из всего этого, для расчёта премии за страновой риск ОАЭ были выбраны облигации, выпускаемые Абу-Даби. Поскольку целью является оценка инвестиционной привлекательности недвижимости, то для расчётов были выбраны наиболее долгоживущие ценные бумаги с тем, чтобы срок их жизни был сравним со сроком экономической жизни объектов недвижимости.

В основу исследования были положены сведения о доходности облигации Абу-Даби, выпущенной в 2007 году со сроком погашения в 2 сентября 2070 года (!), которая номинирована в долларах США. Её рейтинг Fitch очень высок: АА.

Данные по величине странового риска ОАЭ за последний год приведены на графике ниже. Полученные величины низки, порядка 1%, и имеют тенденцию к ещё большему понижению. На 1 мая 2023 года для ОАЭ: CRP = 0,80%.

Это — чрезвычайно низкое значение странового риска, характеризующее малую вероятность потери объектом недвижимости стоимости (полной или частичной) в результате вследствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, присутствующих в этой стране независимо от объекта недвижимости.