Почему так жарко? Засухи, которые изменили мир и продолжают менять его прямо сейчас

В докладе ООН говорится, что с 2000 года частота и продолжительность засух увеличилась почти на треть. Прямо сейчас из-за исторической засухи в Амазонке гибнут сотни дельфинов, а люди вынуждены покидать свои дома. Где ещё наблюдаются засухи на данный момент и почему они вообще возникают? Почему лето 2023-го стало самым жарким в истории? Какие засухи стали самыми страшными в истории? И где можно отследить актуальную ситуацию? Обо всём этом рассказываем в этом материале.

Что такое засуха и что приводит к её возникновению?

Засуха — это природное явление, при котором в течение продолжительного времени в определенном регионе наблюдается недостаток осадков и, как следствие, снижение уровня влажности в почве и водных ресурсов.

Возникновению засух могут способствовать следующие факторы:

Глобальное изменение климата может приводить к увеличению частоты и интенсивности засух.

Человеческая деятельность, такая как излишнее потребление воды в сельском хозяйстве, промышленности и быту, может усугубить проблему засухи, особенно в регионах с ограниченными водными ресурсами.

Уничтожение лесных массивов и изменение природной растительности могут влиять на гидрологический цикл и способствовать засухам.

Некоторые регионы более подвержены засухам из-за своего географического положения и климатических условий. Например, пустыни и полупустыни часто подвержены долгосрочным засухам.

Засухи могут иметь серьезные негативные последствия для окружающей среды, сельского хозяйства, экономики и общества в целом.

Где прямо сейчас наблюдаются засухи?

В настоящее время с засухами борются в самых разных уголках планеты. Приведём примеры.

Северная Италия переживает самую сильную засуху за последние 70 лет. По, самая длинная река Италии, на протяжении всей истории была важнейшим транспортным узлом, помогавшим северу страны превратиться в промышленную державу. По данным экспертов, сейчас уровень воды в реке почти на три метра ниже нулевой отметки, что значительно ниже среднего сезонного значения. В начале июля правительство Италии объявило чрезвычайное положение в пяти регионах страны из-за этого природного явления.

Около трети населения Италии (17 млн. человек) проживает в районе реки По, а также более половины поголовья свиней и крупного рогатого скота. Засуха поставила под угрозу поставки оливкового масла и риса для ризотто, что может привести к повышению цен на них на 50%.

Франция переживает самую сильную засуху с момента начала учета в 1958 году. На большей части территории страны введены ограничения на подачу воды, а урожай кукурузы, как ожидается, будет почти на 20% ниже, чем в 2021 году, сообщило Министерство сельского хозяйства.

В Португалии зафиксирован самый жаркий июль за все время наблюдений, и 99% территории страны находится в состоянии сильной или экстремальной засухи. По данным метеорологической службы IPMA, средняя температура воздуха составила чуть более 40°C, что почти на три градуса выше, чем обычно бывает в июле.

Около 75% территории Румынии страдает от засухи. По прогнозам, урожай зерновых в стране снизится на 30 млн. тонн.

В некоторых районах Англии объявлена засуха, что, как ожидается, приведет к ограничению использования воды. По данным Национальной группы по борьбе с засухой, к 2050 г. в некоторых реках в летний период может быть на 80% меньше воды, а температура в результате изменения климата может стать на 7 градусов выше.

Более 43% штатов США в настоящее время испытывают засуху. С актуальной картой мониторинга засух в стране можно ознакомиться на сайте.

Что сейчас происходит с Амазонкой?

Согласно недавнему сообщению CNN , более сотни дельфинов были найдены мертвыми в бразильской Амазонии из-за исторической засухи и рекордно высокой температуры воды, которая местами превышала 102 градуса по Фаренгейту. По данным Института Мамирауа, все погибшие дельфины были обнаружены в озере Тефе в течение последних семи дней. В институте предположили, что от этой засухи к концу года могут пострадать около полумиллиона человек.

В прошлом тропические леса Амазонки уже переживали засухи. Недавнее исследование показало, что во время Эль-Ниньо 2015-16 гг. в тропических лесах Амазонии наблюдались рекордно высокие температуры и сильная засуха. Связанные с ней мегапожары, привели к гибели около 2,5 млрд деревьев и растений, а также выбросу 495 млн тонн CO2 на территории, составляющей 1,2% от всей площади тропических лесов Бразильской Амазонии и 1% от всего биома.

Ученые прогнозируют, что рекордная засуха в бассейне Амазонки продлится как минимум до января 2024 года. Это влечёт за собой, в том числе, тяжелые экономические последствия для региона, где многие жители живут за счет рыболовства.

Почему 2023 год стал таким жарким? Сравнение с десятью самыми теплыми годами в истории

По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, это лето стало самым жарким за всю историю наблюдений «с большим отрывом». Средняя глобальная температура этим летом составила 16,77 градуса Цельсия (62,19 градуса по Фаренгейту), что на 0,66 градуса Цельсия выше среднего показателя 1990-2020 годов.

По данным Национального центра экологической информации (NCEI), температурные аномалии 2023 г. сравниваются с десятью самыми теплыми годами в истории: 2016 (1), 2020 (2), 2019 (3), 2017 (4), 2015 (5), 2022 (5), 2018 (7), 2021 (7), 2014 (9) и 2010 (10). На графике сравниваются температурные аномалии 2023 г. (черная линия) с десятью самыми теплыми годами в истории.

Таким образом, 2016 год был самым теплым за всю историю наблюдений, и не ожидается, что 2023 год превзойдет его.

Самые страшные засухи в истории

Вот некоторые из самых страшных засух в истории, которые оставили глубокий след в памяти человечества.

Засуха Dust Bowl в США (1930-х годов)

Одной из наиболее известных и разрушительных засух в истории США была так называемая «Пыльный котёл» (Dust Bowl), которая бушевала в 1930-х годах. Эта засуха охватила практически все государство, распространившись на территорию около 100 миллионов акров. В результате засухи, миллионы акров плодородных почв были разрушены, и множество сельскохозяйственных районов превратились в бесплодные пустыни. Это привело к массовым миграциям населения и огромным потерям в сельском хозяйстве.

Засуха в Африке (1981-1984)

Засуха, которая бушевала в Африке в начале 1980-х годов, охватила более 20 африканских стран, приведя к голоду и бедствиям. В результате погибли сотни тысяч людей.

Засуха в Австралии (2001-2009)

Австралия, известная своими жаркими климатическими условиями, пережила одну из самых долгих и суровых засух в своей истории в период с 2001 по 2009 год. Эта засуха охватила большую часть страны, приведя к сокращению водных запасов, падению уровня водохранилищ и разрушению сельскохозяйственных угодий. Многие фермеры и жители Австралии потеряли свои источники дохода и были вынуждены справляться с недостатком воды.

Засуха в Китае (1876-1879)

Засуха в Китае, известная как «Великая засуха Цинхай», является одной из самых страшных в истории этой страны. В период с 1876 по 1879 годы она привела к массовому голоду и смертям миллионов людей.

Пыльная буря в Техасе, 1935 год

Заглавное фото: Bruno Kelly/Reuters