Правительство Польши намерено помочь тем, кто покупает свое первое жилье. Каким образом?

С 1 июля 2023 года в Польше заработает программа «Первый дом» . Эта схема субсидирования ипотеки, которая должна помочь людям до 45 лет купить свое первое жилье.

Подробнее о программе. Итак, правительство будет предлагать жилищные кредиты с фиксированной процентной ставкой в ​​размере 2% сроком на 10 лет — это касается только первого дома или квартиры. Взять такой кредит смогут люди в возрасте до 45 лет. Размер приобретаемого дома может быть каким угодно.

Какой будет лимит по сумме ипотеки? Если кредит берет один человек, максимальная сумма кредита составит до 500,000 злотых (€106,540); для супружеских пар, семей и родителей-одиночек порог достигает 600,000 злотых (€127,862).

В качестве бонуса. В рамках программы можно будет открыть специальный сберегательный счет в коммерческом банке. Причем, при соблюдении ряда условий, можно будет рассчитывать на дополнительный материальный бонус от государства. Условия такие: нужно вносить от 106 евро до 426 евро на этот счет не менее 11 раз в год в течение 3-10 лет, а затем тратить накопленную сумму на покупку дома в течение следующих пяти лет.