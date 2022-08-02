Песчаный пляж, прекрасная природа и вкусная еда круглый год — это ли не описание идеального места для жизни? А если бонусом идет развитая инфраструктура и возможность сдавать эту квартиру в аренду, то такая недвижимость автоматически становится инвестиционной. Именно такую квартиру мы нашли в Испании, и стоит она всего €55,000.

Купить квартиру в Испании и сдавать ее в аренду — пожалуй, это один из самых популярных сейчас способов получения пассивного дохода. Одно из главных критериев такой недвижимости — близость к морю и наличие всей необходимой инфраструктуры неподалеку. В небольшом городе Торревьеха квартир, подходящих под это описание действительно много, и сегодня мы покажем вам одну из них.

Апартаменты общей площадью 46 кв.м. расположены в центре города Торревьеха в новом доме. Рядом есть множество магазинов, кафе, баров и ресторанов, развлекательные центры. До пляжа всего около 6-7 минут ходьбы (около 500 метров). Здесь же главная набережная города — променад, который ведет к центру города с уютными испанскими улочками, наполненных сотнями различных ресторанов и баров, знаменитых обувных и сувенирных магазинов. В городе также есть аквапарк, парки аттракционов и всевозможные торговые центры. Приятным бонусом идет мягкий средиземноморский климат, чистые пляжи, уникальные соляные озера и самое большое количество солнечных дней в Европе — 320.

Квартира полностью готова к проживанию — есть вся мебель и бытовая техника. Ремонт сделан в нейтральной цветовой гамме, а значит, подойдет практически любому покупателю. Отдельная спальня оформлена в кремовых тонах, гостиная, совмещенная со столовой зоной — примерно в той же цветовой гамме. В небольшой кухне есть все, что нужно: плита, холодильник, стиральная машина.

В объявлении указано, что это новое жилье.