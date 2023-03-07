«Это дороже обычной аренды жилья, но есть и свои бонусы». Все о модных коливингах: экспертный комментарий и личный опыт

Коливинг — это в последнее время излюбленный формат проживания миллениалов и цифровых кочевников. Мы узнали, что это за формат и каковы его особенности, а также нашли цифровую кочевницу, которая поделилась с нами своими впечатлениями о жизни в коливингах.

Ранее мы писали материал, где архитектор подробно рассказывал нам о новых форматах жилья и пространствах будущего , среди которых был назван и коливинг.

Когда и где зародился формат совместного проживания людей «коливинг»? Как там устроена жизнь? Чем коливинги отличаются от коммуналок и общежитий? На все эти вопросы даст ответы эксперт в первой части нашего материала; а во второй части можно узнать о личном опыте цифровой кочевницы: за что она любит формат коливингов, в каких сообществах ей уже удалось побывать и сколько денег уходит ежемесячно на такого рода проживание.

«Идея совместного проживания — пусть и не новый, но снова очень актуальный формат»

Подробно о формате «коливинг» нам рассказала Мария Онучина, генеральный директор гостиничного оператора 25/7.

— Коливинг — что это за формат проживания и каковы его отличительные особенности?

— Коливинг — это вариант аренды, где совместно проживают люди, связанные общим проектом, сферой деятельности или увлечением. Такой формат проживания основан на микроливинге — минимальном личном пространстве, который компенсируется развитой общей инфраструктурой: зоны отдыха, коворкинги, образовательные и развлекательные мероприятия.

— Когда и в связи с чем зародился этот формат?

— Есть несколько известных проектов, которые стали родоначальниками этого направления. Прообразы коливингов стали появляться в Великобритании в 30-х годах. В пространстве «Изокон» в Англии проживали представители интеллигенции и экспаты. Помимо спальных комнат у резидентов был доступ к прачечной, ресторану и террасе на крыше. Цена на проживание в таком особняке была достаточно высокой. А по мере влияния кризиса на стоимость недвижимости, формат таких коливингов стал распространяться все сильнее.

Более приближенным к современной версии коливингов стал The Rainbow Mansion в Купертино (Калифорния) в 2006 году. Его основали пятеро приятелей, которые приехали на работу в исследовательский центр Эймса в NASA и в целях экономии арендовали особняк — в результате из места проживания дом превратился в место обмена идеями, своего рода клуб единомышленников. Этот проект существует до сих пор.

Огромный толчок к развитию коливингов дала и пандемия — людям была необходима среда, в которой можно было жить вместе и продолжать работу над проектами.

— Чем Коливинг отличается от коммунальной квартиры?

— В отличие от коммунальных квартир или общежитий, которые закрывают вопрос экономии средств, коливинги — это как раз про очень комфортное и стильное пространство, в котором, помимо организованного жилья, в стоимость аренды включены зона коворкинга, полноценное обслуживание помещений, комьюнити и насыщенное обучающими и развлекательными мероприятиями расписание.

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— Как устроена жизнь в коливинге? Что важно знать?

— Такой дом — это площадка для совместного творчества, комфортного взаимодействия, концентрации на проектах. Это может быть открытый формат, когда арендовать жилье может любой человек, и тогда коливинг становится местом для поиска единомышленников; или закрытый — когда все резиденты связаны одним общим проектом. Здесь подчеркнуто ценно все то, что способствует коммуникации и появлению новых знакомств, коллабораций.

— Что должен включать в себя коливинг?

— Коливинг — это отдельная жилая комната/ты для резидента, а также зоны общего пользования: кафе, коворкинг, спортивная зона. В более современных проектах это может быть и кинотеатр, бассейн, и даже отдельный SPA-комплекс. Управляющая компания берет на себя оплату коммунальных платежей, безопасность, ремонт, уборку помещений и консьерж-сервис.

В современных проектах высокого качества обязательно включена работа комьюнити-менеджера, в ответственности которого будет организация благоприятной для знакомства и творчества атмосферы.

— Насколько этот формат проживания распространен в мире на данный момент? Может быть есть страны, где это наиболее популярно?

— Больше всего проектов можно найти в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, в Тайланде, на Мальте и в Мексике. Популярен у представителей технологичных и творческих профессий.

— Каковы преимущества коливингов? А каковы, наоборот, минусы?

— Коливингом может стать как небольшой особняк, так и целый небоскреб с фитнес-зонами, лаунж-зонами, SPA и коворкингами. В коливинге можно жить, работать, общаться и отдыхать — при этом не заниматься бытовыми вопросами и не тратить время на дорогу.

Из минусов можно отметить, что пока такой формат жизни с единомышленниками распространен в пределах мегаполисов, так как коливинг — относительно новая тенденция, распространенная в пределах больших городов. Хотя, вероятно, что уже в ближайшее время такой формат появится в регионах, как специальное предложение для сотрудников корпораций.

— Кто целевая аудитория коливингов, среди кого они популярны?

— В первую очередь, совместным проживанием такого типа интересуются миллениалы и последующие поколения. В XXI веке стало больше одиночек, молодые люди стали более самодостаточными, рано начинают строить карьеру, позже создают семью, да и вообще меньше нуждаются в крепких социальных связях. Тем не менее, общение необходимо, и такие форматы жилья дают возможность плодотворной коммуникации с единомышленниками, но вместе с этим — и уединения. Поэтому идея совместного проживания — пусть и не новый, но снова очень актуальный формат.

— Жить в коливингах — дорого? Как устроена система оплаты?

— Проживание в коливинговом проекте может быть на 10-15% дороже, чем аренда квартиры, однако в эти 15% входит большое количество дополнительных опций, высокий уровень сервиса и насыщенная событийность, что делает проект очень выгодным для проживания.

Как правило, резиденты заключают индивидуальные договоры аренды, что говорит о том, что арендатор несет ответственность только за свою часть недвижимости, только за свои оплаты и так далее.

«Мне очень нравится деятельный дух в коливингах»

Своим опытом жизни в формате «коливинг» с нами поделилась Мария :

— Я родилась в Болгарии, а выросла в самых разных странах мира. Последние 5 лет я являюсь цифровым кочевником; живу на чемоданах и работаю над проектами в пределах США и Европы. Я специализируюсь на диджитал-маркетинге и менеджменте в сфере туризма, путешествий, приключений на открытом воздухе и экстремальных видов спорта.

Первое место, где я жила в формате коливинг, был Coworking Bansko в Болгарии — это и по сей день мое любимое сообщество во всем мире, где я обзавелась невероятно крутыми друзьями.

С тех пор как 3 года назад я поселилась в коливинге Банско, я жила в формате «коливинг» в Португалии (Эрисейра и Алгарве), в Испании (на Тенерифе, в Лансароте, Тарифе), в Черногории и в Греции на яхте. В настоящее время я живу в Amarilla Coliving на Тенерифе и очень люблю это место и общество.

Стоимость жизни в коливингах: от €500 в месяц в самых доступных направлениях до €1500 в месяц в более дорогих.

Я очень люблю формат coliving: мне нравится сообщество профессионалов-единомышленников, совместный опыт, ежедневные активности, деятельный дух, волнение от знакомства с новыми людьми и общения с ними!