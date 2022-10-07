Наша современная жизнь характеризуется невероятной гибкостью: каждый ее аспект может корректироваться и видоизменяться под влиянием абсолютно разных факторов (от пандемии до трендов метавселенной ). И рынок жилья — огромное тому подтверждение. Как меняются жилые пространства и их форматы — рассказываем в нашем материале.

«Новые типы жилья появляются как ответ на изменяющуюся ситуацию в мире и потребности людей»

Новинки в сфере жилой недвижимости появляются постоянно, и, что самое интересное, — они разные. Разные они потому, что у одних людей, к примеру, может быть запрос на повышенную функциональность, у других — на оцифровку всех аспектов их жизни, у третьих — на близость к природе и абсолютное уединение. Вот поэтому и возникает множество всякого рода типов жилья и трендов на этом рынке.

Василиса Павлова, архитектор пространств, основатель дизайн-бюро Павловой Василисы рассказала нам о наиболее популярных форматах жилья в разных уголках земли, о новинках и самых необычных тенденциях в этой сфере, а также поделилась своим видением того, какими могут быть жилые пространства будущего.

— Давайте начнем с того, какие форматы жилых пространств в целом самые распространенные и популярные в мире?

— Давайте. Вот так будет выглядеть этот список:

1. Частный дом.

2. Дуплекс или таунхаус/блокированный дом (цепь маленьких домиков, имеющих две общие стены).

3. Квартира в многоэтажной застройке.

4. Элитные дома с философией клубного дома: консьерж, который решает все проблемы жителей, заказывает билеты в театр и бронирует столик в ресторане, как в фильме «Как украсть небоскреб»; маленькое количество квартир в доме, жители дома знают друг друга, сопутствующая инфраструктура (причал для яхт/гольф-клуб/фитнес-клуб/ресторан).

5. Пентхаус (квартира на последнем этаже, чаще всего с террасой и панорамными окнами).

6. Квартира в малоэтажной застройке с отдельным входом с улицы.

7. Евроформат квартиры (объединенная кухня-гостиная+спальные комнаты).

8. Студия.

— У каждой страны/направления наверняка есть свои излюбленные форматы жилья. Можем ли мы привести примеры этих привычных форматов в разных регионах и рассказать, с чем связана эта популярность?

— Безусловно, каждому направлению свойственна своя специфика:

Россия. Согласно исследованиям, самый популярный тип жилья — квартира. Связано это с наличием инфраструктуры, транспортной доступностью, стоимостью. Но больше 60% россиян хотели бы жить в частном доме (Всероссийский опрос ВЦИОМ).

Англия. Блокированные дома или таунхаусы (Semi-detached house и Terraced houses (row house). Это историческое наследие страны. С 20 века в подобных домах жил рабочий класс, поэтому велась массовая застройка именно этих типов домов.

США. Частный дом — около 70% населения живет в отдельных домах. Также сильно распространены блокированные дома и таунхаусы.

Европа. Все зависит от города и района. Популярны квартиры в малоэтажных домах, а также таунхаусы.

Азия. Преобладание высоток и небоскребов, что вызвано, в первую очередь, нехваткой земельных ресурсов. Но если обычно под этим подразумевают просто деление всего здания на квартиры и маленькие дворы-колодцы, то в Азии к этому подходят по-другому. Там каждые два-три этажа объединены с помощью системы лифтов и обеспечены общими пространствами: холлом, открытой террасой, предназначенной для отдыха, общения, прогулок (в том числе с детьми); комнатами для приема гостей, которые можно забронировать на определенное время. Все это способствует большему общению между соседями и, как следствие, улучшению дисциплины жителей и общей управляемости комплексом. Территории же, которые удалось сэкономить благодаря высотной застройке, отдают под парки и общественные пространства.

— А теперь перейдем к новинкам в этой сфере. Какие в последнее время появились новые форматы жилых пространств? Какие задачи покупателей они решают?

— Большую популярность сейчас набирают дома на колесах. Зачастую их покупают не только для путешествий, но и для постоянного проживания. Хозяин такого жилья получает полную свободу, он не привязан к месту.

Тренд на близость к природе проявляется и в выборе жилья: лёгкие, быстровозводимые каркасные дома или дома из контейнеров сейчас пользуются большим спросом. В данном случае людей привлекают: возможность быстро заехать в новый дом, наличие большого количества типовых проектов и низкая стоимость жилья.

Также растет спрос на квартиры с необычной планировкой, панорамными окнами и иными «фишками» квартир (камины, бассейны, второй свет, большие террасы). Такая тенденция связана с потребностью к необычному, повышенному комфорту и улучшению качества жизни. Чаще всего это ЖК класса «люкс» и «де люкс».

Для инвестирования хорошо подходят апарт-отели. Это симбиоз гостиницы и жилого помещения. Часто такие площади используются для постоянного проживания. Это вариант для тех, кого интересуют инвестиции без забот и траты времени (организационные вопросы на себе берет администрация). Человек получает готовую квартиру с ремонтом и меблировкой «заезжай и живи».

Интересен и такой вариант жилья, как коливинг — формат совместного проживания людей, объединенных одной целью/миссией/мировоззрением. Чаще встречается в крупных городах. Чем привлекателен этот формат: это экономичное жилье; человек постоянно находится в социуме, в кругу единомышленников и может быстрее добиваться своих целей; такой вариант подходит для тех, кто хочет найти друзей.

Есть еще вариант клубного дома. Главные приоритеты у тех, кто выбирает такой вид жилья, — повышенная комфортность и приватность жизни.

Также встречаются экопоселения. Это общины, которые обеспечивают себя полностью самостоятельно, а также руководствуются принципами устойчивости. Всех жителей таких поселений объединяют общие ценности: ответственность, осознанное потребление, любовь к природе. Как правило, группа друзей или несколько семей покупают землю и строят на ней дома и общественные здания, а потом к ним начинают присоединяться близкие по духу люди.

Стоит отметить, что большая часть новых типов жилья зарождается в европейских городах. Архитекторы уделяют большое внимание социальным явлениям и стараются адаптировать под них среду и жилье.

— Как и на основе чего эти новые подходы вообще зарождаются, кто их придумывает и воплощает в жизнь?

— Я думаю, что новые типы жилья появляются как ответ на изменяющуюся ситуацию в мире и потребности людей. Можно выделить такие факторы:

рост населения;

нехватка земельных ресурсов;

экологичность;

процессы, которые происходят в обществе. Например, рост большого количества одиноких/разведенных людей побуждает девелоперов предлагать однокомнатные квартиры.

— Часто ли новые форматы жилья возникают из-за переорганизации других пространств?

— Я бы не назвала это частой и повсеместной тенденцией. Есть практика, когда старые промышленные здания превращают в жилые дома или полностью усовершенствуют постройки послевоенной эпохи. В России можно привести подобные примеры в части реновации доходных домов и коммунальных квартир (оставляется каркас здания, меняется полностью инженерия, этажи разбиваются на нормальные квартиры). В результате человек получает качественное жилье с интересной планировкой, расположенное в центре города.

— Правда ли, что сейчас идёт тренд на маленькое жильё? Почему?

— Да, сейчас идет сокращение средней площади квартир. На это влияют:

1. Снижение доходов населения. Застройщик пытается оптимизировать стоимость путем сокращения площади.

2. Рост числа приезжающих в крупные города (студенты, люди, которые едут на заработки). Они живут одни, дома бывают редко — в основном, им просто нужно место, где можно поспать.

3. Покупка студий в качестве инвестиции: часто их приобретают для дальнейшей перепродажи или под сдачу в аренду.

— Приведите, пожалуйста, примеры самых редких и необычных жилых пространств?

Понятие необычности для каждого свое. Я бы выделила такие форматы:

Капсульное жилье в Китае и Японии. Это пространства, где все необходимое расположено меньше, чем на 9 кв.м.

в Китае и Японии. Это пространства, где все необходимое расположено меньше, чем на 9 кв.м. Дом-самолет. В нем может весьма комфортно разместиться семья из 4-х человек: внутри есть спальня, две откидных кровати, небольшая кухня, душ. Остроумно придуман туалет — он расположился на месте кресла второго пилота. Примеры такого жилья можно посмотреть тут.

В нем может весьма комфортно разместиться семья из 4-х человек: внутри есть спальня, две откидных кровати, небольшая кухня, душ. Остроумно придуман туалет — он расположился на месте кресла второго пилота. Примеры такого жилья можно посмотреть тут. Различные варианты жилых пространств в маяках, мельницах и т.п. Там каждый этаж — это отдельная комната. Ты находишься вдалеке от городской суеты и можешь наблюдать за красивым закатом. Вот конкретный кейс такого формата.

и т.п. Там каждый этаж — это отдельная комната. Ты находишься вдалеке от городской суеты и можешь наблюдать за красивым закатом. Вот конкретный такого формата. Пещерные комплексы. Примеры тут .

Примеры . И в завершении хотелось бы привести пример именно необычной, но удобной архитектуры — Cube House Роттердам. Эти знаменитые дома выглядят интересно и внутри, и снаружи.

— Как Вы представляете себе жилые пространства будущего? Что это будет?

— Конечно, мне бы хотелось видеть в будущем современные минималистичные (одно/двухэтажные) дома, расположенные среди природы (не в поселке, где ты видишь соседей и не чувствуешь себя уединенно, а посреди больших природных массивов). Эти дома могут быть рассчитаны на одну/две семьи.

Если мы говорим о городах, то мое идеальное видение такое: в городскую ткань и большие комплексы будет включаться большой зеленой массив (деревья, зеленые стены, прогулочные аллеи внутри зданий). Сами квартиры избавятся от лишних коридоров и закутков, пространства наполнятся светом, будут простые планировки (прямоугольные геометричные комнаты, выстроенные анфиладой), что позволит людям проявить больше фантазии в декорировании интерьера.

Для справки. Aнфилaдa кoмнaт — это группа смежных комнат, дверные проемы которых расположены на одной оси. Благодаря этому, все помещения являются проходными.

Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, тренды жилья пойдут по другому сценарию. Вероятно, будет и дальше развиваться стремление к капсульному жилью, где все максимально упрощено и стандартизировано; возможно, одна стена будет полностью стеклянной с видом на соседние дома или серые дворы. Интерьер и настроение будут создаваться при помощи цифровых технологий и очков виртуальной реальности. Дом/квартира будут полностью автоматизированы и человек вообще перестанет думать о домашних делах или приготовлении ужина. Так как человечество полностью перейдет на удаленную работу, человек будет находиться постоянно дома/в квартире и у него будет большая стена-монитор.