Очаровательный домик в традиционном скандинавском стиле продается сейчас в Швеции. Судя по карте, располагается жилье неподалеку от границы с Финляндией — причем, в чрезвычайно живописном месте. Рядом с этим домом в Швеции — множество озер, северный полярный круг, сопки и даже резиденция Йолопукки (до нее от коттеджа всего 100 километров). Рассмотрим объект поподробнее.

Коттедж 2 комнаты Норрботтен, Швеция $81,432 2 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 70 м² 2/2 Этаж

Итак, этот двухэтажный коттедж находится в озерной местности в провинции Норрботтен, рядом с поселком Neistenkangas. Впрочем, ближайший населенный пункт, на который стоит ориентироваться при поиске — это финский городок Пелло. До ближайших финских соседей от коттеджа — рукой подать. Нужно всего лишь перейти мост (его можно рассмотреть на фотографиях коттеджа) через реку Турнеэльвен. Улица, на которой стоит продаваемый дом, также носит название Pellovägen.

Дом на берегу реки компактный, имеет площадь в 70 квадратных метров. В здании 2 этажа и один санузел. Размеры участка — 17 соток. Коттедж окрашен в традиционный для Швеции красный цвет. Массово красить деревянные дома именно в этот оттенок шведы начали в конце 19 века. Таким образом, небогатые, но находчивые, крестьяне делали свои дома более похожими на кирпичные, а во-вторых, красная краска (побочный продукт от производства меди) предохраняла дерево от гниения. В доме можно рассмотреть просторную кухню-гостиную с печкой, собственную сауну (для этой местности — это не редкость) и большую общую комнату со спальными местами на втором этаже.

Кстати, пусть вас не вводят в заблуждение летние фотографии объекта — этот дом располагается за самым настоящим Северным полярным кругом. До его официальной границы отсюда — 20 километров. Что это означает? Зимой — северное сияние, олени, много снега и короткий световой день, а летом — всегда яркое (почти незаходящее) солнце, комфортный нежаркий климат, множество ягод и грибов.

Местность, в которой расположен коттедж, весьма привлекательна для туристов. Дело в том, что в 100 километрах отсюда находится сердце Лапландии и место обитания Санта Клауса — городок Рованиеми, куда в сезон приезжают сотни тысяч гостей со всего мира. Помимо этого в окрестностях можно найти горнолыжные курорты, музеи, зоопарки и другие интересные объекты. Неудивительно, что в Пелло и поблизости много коттеджей сдается в аренду.

В самом поселке, где находится дом, есть кафе, парикмахерская и несколько продовольственных магазинов. Стоимость коттеджа с видом на Лапландию — 84,9 тысяч долларов.