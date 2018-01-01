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Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 396,373
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Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 396,373
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Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.

Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
  • Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
  • Видеодомофон
  • Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Ближайшая больница - 10 минут
  • Ближайшая школа - 10 минут
  • Джумейра Бич - 10 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубайском водном канале, известном как Cavalli Couture by Damac.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, рестораном, сауной и баней, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Встроенные шкафы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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