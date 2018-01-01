Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 520,200
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О комплексе
Две элегантные башни состоят из квартир с 1-3 спальнями и таунхаусов с 2 спальнями. Первоклассный комплекс предлагает своим жильцам: удобные общие зоны, детский плавательный бассейн, спортзал, оздоровительные и международные образовательные центры поблизости, обширный парк вокруг жилого комплекса, гольф-клуб, скейт-парк, парк для выгула собак, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку.Преимущества
План оплаты:
- Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
- 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
- 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
- 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
- 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
- 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
- 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
- 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
- Шоссе Al Khail - 5 мин.
- Центр Дубая - 12 мин.
- Дубай Марина - 15 мин.
- Burj Halifа - 20 мин.
- Парк Dubai Hills - 14 мин.
- ТЦ Dubai - 15 мин.
- Финансовый центр Дубая - 19 мин.
- Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
- Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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