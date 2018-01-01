Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 238,735
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О комплексе
Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и центром города, в пешей доступности от станции метро и торговых центров.
- Метробус - 2 км
- Школа - 3 км
- Центр города - 15 км
- Торговый центр - 2 км
- Станция метро - 400 метров
- Университет - 3 км
- Больница - 4 км
- Автобусная остановка - 700 метров
- Аэропорт - 35 км
- Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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