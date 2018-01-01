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Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 238,735
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Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и центром города, в пешей доступности от станции метро и торговых центров.

  • Метробус - 2 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 15 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 400 метров
  • Университет - 3 км
  • Больница - 4 км
  • Автобусная остановка - 700 метров
  • Аэропорт - 35 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 238,735
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Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Мы рады вам представить раскошный,новый комплекс в центре Махмутлара и в непосредственной близости от пляжа,всего 550 метров. Махмутлар уже давно стал одним из самых популярных районов Алании, среди русскоговорящих граждан. В Махмутларе есть 4 начальные школы, 2 средние школы, имеются продленные группы после школы, 3 учебных центра, 2 частных детских сада (турецкий и русский). В центре Махмутлара расположен российский культурный центр. По всему району находятся супермаркеты и небольшие магазины, рестораны и дискотеки, салоны здоровья и красоты. 2 раза в неделю в городе проходит базар: по вторникам (Salı Pazarı) и субботам (Cumartesi Pazarı) соответственно в восточной и в западной части этого района. a) 25 квартир  1+1 (площадью от 42м2 до 57м2, в 3 разных планировках);b) 10 квартир  2+1 (площадью от 76м2 до 87 м2, в 2 разных планировках);c) 7 пентхаусов 2+1, 3+1 и 4+1. • Открытый бассейн с детской зоной.• Спортивный зал.• Сауна.• Зона для барбекю.• Парковка.• Два лифта.• Электрогенератор. • Стальная входная дверь и высококачественные межкомнатные двери.• Пол, покрытый керамической плиткой.• Стены, покрытые моющейся краской.• Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей.• Встроенные шкафы с зеркалом и полный комплект сантехники в ванных комнатах.• Пластиковые окна из высококачественного профиля.  
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 110 квадратных метров.Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Махмутлар - Аланья
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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