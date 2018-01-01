Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 308,700
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О комплексе
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.
В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, мечеть, детская площадка, СПА-зона.
Установлена система "умного дома".Расположение и объекты поблизости
Жилой комплекс находится в районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула, рядом с новой городской больницей и Ботаническим парком, в окружении зелени.
Расстояние до некоторых объектов:
- Городская больница Башакшехира: 1 мин.
- Ботанический парк: 1 мин.
- Университет Ибн Халдуна: 5 мин.
- Торговый центр Стамбула: 5 мин.
- Аэропорт Стамбула: 15 мин.
- Площадь Таксим: 25 мин.
- Маслак: 20 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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