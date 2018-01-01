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Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 308,700
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Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.

В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, мечеть, детская площадка, СПА-зона.

Установлена система "умного дома".

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится в районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула, рядом с новой городской больницей и Ботаническим парком, в окружении зелени.

Расстояние до некоторых объектов:

  • Городская больница Башакшехира: 1 мин.
  • Ботанический парк: 1 мин.
  • Университет Ибн Халдуна: 5 мин.
  • Торговый центр Стамбула: 5 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 15 мин.
  • Площадь Таксим: 25 мин.
  • Маслак: 20 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 308,700
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Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;


От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.


Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39

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