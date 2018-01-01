Жилой комплекс Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2023

Мы рады представить, наш первый и единственный проект дома у озера в районе Каргыджак г. Алания, который имеет уникальный вид на природу в Алании и создает для вас более красивую среду. Он избавляет от шума и суеты повседневной жизни благодаря расслабляющей обстановке, созданной с любовью и заботой. Улучшите свое здоровье, используя природу как часть своей жизни. Проведите большую часть своего времени в комплексе, наполненном комфортом, роскошью и продуманной инфраструктурой. В цифровом мире вы можете продолжить свой бизнес в специально подготовленном бизнес-зале, сплетаясь с природой, и работать на полную мощность.

Цель в этом проекте — повысить ценность вашей жизни, сделав небольшой штрих. В нашем проекте площадью 10 733 квадратных метра будут располагаться 38 квартир: 2+1 дуплекс 8 шт. ,1+1 24 дома на озере и 9 вилл.