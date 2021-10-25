Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
|Аэропорт
|11 000 м
|Детский сад
|2 400 м
|Море
|1 000 м
|Торговый центр
|600 м
|Школа
|700 м