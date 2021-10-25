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Solar

Pecatu, Индонезия
от
€471,503
;
10
Описание Описание
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О комплексе

Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 186.0 – 275.0
Цена за м², EUR 2 057 – 2 535
Цена квартиры, EUR 471 503 – 565 803
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 11 000 м
Детский сад 2 400 м
Море 1 000 м
Торговый центр 600 м
Школа 700 м

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Solar
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от
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