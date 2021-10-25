Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от € 252,332
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О комплексе
Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 80.0 – 87.0
Цена за м², € 2 969 – 3 211
Цена квартиры, € 252 332 – 279 367
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 125.0
Цена за м², € 3 316 – 3 677
Цена квартиры, € 414 545 – 459 604
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
|Море
|300 м
|Аэропорт
|5 800 м
|Магазин
|250 м
|Детский сад
|600 м
|Остановка транспорта
|150 м
|Торговый центр
|1 000 м
|Школа
|600 м
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
Грузия
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