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Жилой комплекс Porta Tower Batumi

Батуми, Грузия
от € 252,332
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Жилой комплекс Porta Tower Batumi
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О комплексе

Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.

 

 

 

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 80.0 – 87.0
Цена за м², € 2 969 – 3 211
Цена квартиры, € 252 332 – 279 367
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 125.0
Цена за м², € 3 316 – 3 677
Цена квартиры, € 414 545 – 459 604
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
Море 300 м
Аэропорт 5 800 м
Магазин 250 м
Детский сад 600 м
Остановка транспорта 150 м
Торговый центр 1 000 м
Школа 600 м
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Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от € 252,332
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Другие комплексы
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от € 41,905
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Сдача в: -2026
Застройщик: Flatiko LLC

Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания.

Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.
Жилой комплекс BI RESIDENCE
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от € 46,862
48 м² 1 квартира
Застройщик: KASKO GROUP

Строительная компания KASKO с многолетним опытом в сфере строительства представляет новый проект, созданный по инновационным стандартам, в соответствии с новыми регуляциями качества строительства на рынке Грузии - многофункциональный комплекс BI RESIDENCE

BI RESIDENCE – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом центре Батуми, на новом Бульваре. Преимущество комплекса – соответствие международным стандартам качества; сотрудничество с Управляющей компанией BI Management - лидером управления на рынке Батуми. Клиентам предлагается сдача гостиничных апартаментов посредством уникального ИТ решения позволяющего разместить ваш объект на более чем 100+ арендных площадок, таких как Booking.com, Expidia, Airbnb и другие.

Это единственный проект в Батуми, управляющая компания которого предоставляет доступ в личный кабинет собственника, где вы можете видеть ваш доход от аренды, процент загруженности, источники привлечения клиентов и оплачивать все коммунальные услуги, не вставая с дивана и получать прибыль от управления апартаментом.

Для жителей комплекса предоставляется Озелененный двор со сквером и аттракционом для детей; инфраструктурой включающей в себя закрытый бассейн, сауну, джакузи, летний кинотеатр на 18 этаже и Пиано Кафе-бар с террассой.

В комплексе присутствует подземный паркинг, озелененная веранда общего пользования и прекрасный вид на море со всех апартаментов. С 7го этажа для клиентов доступны панорамные виды на горы и море.

Высококачественный теплоизолированный фасад с тепло непроницаемыми стеклами;

Бесплатные электрические автобусы, сезонно.

Собственникам апартаментов Гарантия дохода - 8% годовых.

В комплексе BI RESIDENCE предусмотрено 3 лифта международного бренда Mitsibishi.

24 часовое административное, обслуживание с системой видео наблюдения и безопасности.
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: Flatiko LLC

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

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