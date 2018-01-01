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Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа

Минск, Беларусь
от € 48,069
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Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа
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О комплексе

Квартал «Северная Европа» оснащен открытыми автостоянками и парковками, площадками для игр детей, озеленёнными прилегающими территориями. В проектных решениях квартала применено рациональное функциональное зонирование территории, стояночные и парковочные места вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

Здесь находится детский сад и торговый центр. За счет большой площади остекления фасадов «Северная Европа» не только выглядит ультрасовременно, но и гармонично вписывается в архитектуру соседних кварталов. Через 1 квартал строится Международный финансовый центр и крупнейший в Республике Беларусь торгово-развлекательный центр Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открытие которой состоится в 2023 году.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 85.6
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
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20–65 м² 62 квартиры
Застройщик: Старый Стиль

Жилой комплекс «Современный»

Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.

Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.

Расположение жилого комплекса:

  • 9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;
  • 2 минут пешком до яслей и детского сада;
  • 5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;
  • 3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.

Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:

  • Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;
  • Современная детская площадка;
  • Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;
  • РКЦ «Белагропромбанка»;
  • Поликлиника, аптеки. 
  • Места для прогулки с домашними животными. 
  • Тренажерные, фитнес залы;
  • Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;
  • Центр экологического туризма «Станьково».
  • Велодорожка;
  • УО «Центр творчества детей и молодежи»;
  • Библиотека;
  • Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;
  • Река Птичь с водными развлечениями.

Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.

  • Высота потолка – 2.6м;
  • Цементно-песчаная стяжка;
  • Входные металлические двери;
  • Современные двухкамерные стеклопакеты;
  • Застекленная лоджия;
  • Сантехника (ванна, унитаз);
  • Счетчики на холодную и горячую воду;
  • Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;
  • Телефонизация и телефикация;
  • Радиаторы отопления.

Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».
Жилой квартал Depo
Минск, Беларусь
Застройщик: А-100 Девелопмент

Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые.

Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены:

  • Площадь Победы и станция метро
  • Центральный детский парк и парк Янки Купалы
  • Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс
  • Магазины, рестораны, кофейни
  • Медицинские центры
  • Детские сады, школы, университеты
  • Достопримечательности

Проект известного архитектора

Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения. 

  • панорамные окна «в пол»
  • потолки более 3 метров
  • индивидуальные вентканалы в каждой квартире
  • внутрипольные конвекторы
  • фреонопроводы для кондиционеров
  • лифт с этажа в подземный паркинг
  • закрытый двор
  • уникальное оснащение двора и площадок возле дома

Закрытая территория

На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца.

Авторское благоустройство 

Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом. 

Новая пешеходная улица 

Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд. 

Более 800 парковочных мест

За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу.

Мастер-спальня с ванной и гардеробной

В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную.

Кладовые и постирочные

В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные. 

*Стоимость объекта указана за квадратный метр
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от € 1,183,689
Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг

Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг».

Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья.

Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности.

Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами.

Адрес: г. Минск, ул. Гастелло

  • Класс жилья: Комфорт
  • Количество квартир: 186
  • Количество этажей: 10
  • Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
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