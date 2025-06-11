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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
4
1 объект найдено
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Сдаётся новый роскошный дом в Подгорице, район Златица, общей площадью 320 квадратных метров…
$3,997
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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