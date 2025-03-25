  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Жилой квартал Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Подгорица, Черногория
от
$380,048
;
8
Оставить заявку
ID: 29522
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan pogled.Ono što ovaj stan izdvaja je njegova svestranost – može biti idealan porodični dom, ali i praktičan poslovni prostor. Lokacija donosi prestiž i praktičnost: restorani, kafići, butici i poslovni centri su na samo nekoliko koraka.Pogodno i za stanovanje i za investiciju

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,475
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$176,042
Жилой комплекс (новый дом) в районе Бабин До в Будве
Будва, Черногория
от
$160,238
Вы просматриваете
Жилой квартал Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Подгорица, Черногория
от
$380,048
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Показать все Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$195,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 41–75 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. В доме 7 этажей и 24 квартиры с видом на море, панорамный лифт, бассейн, зона для отдыха и сауны, подземный гараж. Этот уникальный жилой комплекс отличается потрясающими видами на море, Святой Стефан и Будванскую Ривьеру. В…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
219,701
Квартира 2 комнаты
75.0
321,399
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini s…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации